Sambaran Petir Diduga Penyebab Kematian 18 Gajah India

New Delhi, Beritasatu.com- Para pejabat India mengatakan sambaran petir diduga menjadi penyebab kematian 18 ekor gajah di cagar hutan bukit Kondali yang terletak di negara bagian Assam di timur laut India.

Seperti dilaporkan Reuters, Jumat (14/5/2021), para pejabat masih menyelidiki keadaan seputar kematian 18 gajah Asia baru-baru ini.

"Satu laporan awal menunjukkan kematian bisa jadi karena petir meskipun kami perlu mencari tahu melalui tes forensik jika mungkin ada alasan lain seperti keracunan atau penyakit," kata seorang pejabat.

Pada Kamis, pejabat satwa liar Jayanta Goswami, mengatakan bangkai 14 gajah ditemukan di atas bukit di cagar hutan Kondali yang terletak di negara bagian Assam di timur laut India. Menurut Associated Press, empat gajah mati lainnya ditemukan di dasar bukit.

Kawanan yang mati itu termasuk lima ekor anak sapi, lapor kantor berita Associated Press.

Pejabat lokal percaya bahwa hewan-hewan itu mungkin terbunuh oleh petir, meskipun penyelidikan akan diadakan untuk menentukan penyebab pasti kematian binatang tersebut.

Dalam satu pernyataan yang dibagikan di media sosial Kamis, Suklabaidya mengaku sangat sedih dengan kematian 18 gajah.

Keesokan hari, Suklabaidya menyampaikan bahwa penyelidikan akan ditangani oleh sekelompok dokter hewan dan seorang Pejabat AFS.

"Laporan penyelidikan awal telah diminta untuk diserahkan dalam 3 hari & laporan investigasi rinci dalam 15 hari. Kami akan segera mengungkap alasan pasti di balik kematian tragis mereka," tulisnya.

Menurut Associated Press, diperkirakan 6.000 atau lebih gajah Asia liar hidup di Assam. Spesies saat ini diklasifikasikan sebagai terancam punah, menurut International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species.

Meskipun populasi pasti spesies ini tidak diketahui - dengan perkiraan berkisar antara 40.000 hingga 50.000 - lebih dari setengah gajah Asia yang tersisa di alam liar dapat ditemukan di India.

