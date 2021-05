Indonesia Desak OKI Upayakan Gencatan Senjata di Palestina

Minggu, 16 Mei 2021 | 19:44 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi baru saja menghadiri Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menlu Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Extraordinary Open-Ended Ministerial Meeting of The OIC Executive Committee, yang digelar secara virtual untuk membahas agresi Israel ke Palestina.

Dalam pertemuan itu, Retno mengusulkan 3 langkah kunci yang harus dilakukan OKI, salah satunya adalah mengupayakan segara terciptanya gencatan senjata.

“Saya menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruhnya masing-masing yang mereka miliki untuk mendorong gencatan senjata secepatnya,” kata Menlu Retno dalam pernyataan pers secara virtual usai pertemuan OKI, Minggu (16/5/2021).

Retno mengatakan semua tindakan kekerasan juga harus segera dihentikan. Selain itu, dua langkah kunci lainnya yang diusulkan Indonesia adalah memastikan adanya persatuan, baik diantara negara OKI maupun persatuan diantara semua pemangku kepentingan di Palestina.

Menurut Retno, tanpa adanya persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina. “Di saat sama, bangsa Palestina hanya bisa mencapai cita-citanya untuk merdeka apabila mereka bersatu,” ujar menlu.

Langkah kunci terakhir adalah OKI tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Dalam kaitan tersebut, OKI harus lebih berupaya keras untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel.

Artinya, negosiasi yang berpedoman pada parameter-parameter yang telah disetujui secara internasional dan dengan tujuan mencapai perdamaian lestari berdasarkan prinsip solusi 2 negara. “Di dalam penutupan statement saya, saya menyampaikan bahwa perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai," kata Retno.

Menlu menambahkan persatuan negara OKI harus terus kita jaga untuk mendukung perjuangan Palestina. Dia menekankan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina. "Together we have to act now. Keadilan harus tercipta bagi rakyat Palestina," tandas Retno.

Pertemuan luar biasa OKI hari ini dihadiri oleh 16 menteri dan wakil menteri luar negeri negara-negara anggota OKI, serta wakil dari negara OKI lainnya. Pertemuan dilakukan khusus membahas agresi Israel di wilayah Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef atau Yerusalem dan juga jalur Gaza.

