Indonesia Tawarkan Konsep Sister City pada Uzbekistan

Senin, 17 Mei 2021 | 09:16 WIB

Oleh : Primus Dorimulu / WIR

Tashkent, Beritasatu.com- Indonesia menawarkan konsep sister city pada Uzbekistan. Gagasan itu muncul dari upaya peningkatan kerja sama Indonesia dan Uzbekistan saat kunjungan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di Tashkent, Uzbekistan, Minggu (16/05/2021).

“Kami juga menawarkan kerja sama lewat pembentukan sister city. Kita bisa memulai dengan satu kota di Indonesia. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bisa menjadi salah satu kandidat,” ungkap Rachmat.

Seperti dilaporkan wartawan Beritasatu.com Primus Dorimulu, Deputi PM Uzbekistan Bidang Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Sardor Umurzakov Sardor Uktamovich menyampaikan niatnya untuk mengundang media massa dari Indonesia untuk berkunjung ke Uzbekistan dengan biaya pemerintah Uzbekistan.

“Negeri kami sangat kaya akan objek wisata. Namun, belum cukup dikenal, termasuk Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,” ujarnya.

Tawaran Umurzakov langsung direspons positif oleh Rachmat Gobel. “Indonesia juga sangat kaya akan objek wisata budaya dan alam. Kami juga mengajak warga Uzbekistan untuk berwisata ke negeri kami,” ujar Rachmat.

Kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Indonesia dan Uzbekistan membutuhkan peningkatan kerja sama di bidang investasi, pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata.

Agar kerja sama kedua negara lebih berkualitas dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, kerja sama tidak hanya antarpemerintah kedua negara.

“Tidak cukup kerja sama government to goverment, tapi juga people to people dan heart to heart,” ungkap Rachmat.

BACA JUGA Uzbekistan Ajak Indonesia Tingkatkan Wisata Religi

Pengusaha Indonesia, kata Rachmat, diharapkan diberikan kesempatan membuka usaha di Uzbekistan. Impor produk dari Indonesia lebih dibuka. Hal yang sama akan dilakukan Indonesia.

“Kita berharap agar dalam kerja sama ekonomi, usaha kecil dan menengah lebih dilibatkan,” tukas wakil ketua DPR RI.

Uzbekistan terletak di Asia Tengah dengan luas wilayah 447.400 km persegi. Diapit dua sungai besar, Syr Darya di timur laut dan AU Darya di barat daya, negeri ini berbatasan dengan Kazakhstan di bagian barat laut dan utara, Turkmenistan di barat daya, dan sedikit berbatasan dengan Kirgistan dan Tajikistan di timur dan tenggara, Afganistan di selatan, dan Turkmenistan di barat daya. Wilayah Uzbekistan umumnya kering dan berpasir.

Hanya 10% wilayah ini yang bisa diolah menjadi daerah pertanian dan beririgasi. Republik Qoraqalpoghiston (Karakalpakstan) terletak di barat. Hutan sekitar 8% dari wilayah. Kondisi hutan berbeda sesuai ketinggian wilayah. Ada dataran rendah di bagian barat dan memiliki tutupan alami yang tipis berupa hamparan padang pasir dan rerumputan.

Di pegunungan dan perbukitan tinggi di timur terbentang hamparan rerumputan, hutan, dan semak belukar. Kehidupan hewan di gurun dan dataran termasuk hewan pengerat, rubah, serigala, dan terkadang rusa dan antelop. Babi hutan, rusa roe, beruang, serigala, kambing Siberia, dan beberapa lynx hidup di pegunungan tinggi.

BACA JUGA Untuk Wisman Tiongkok, Uzbekistan Perkenalkan Rezim Bebas Visa

Pada masa lalu, negara ini bernama Republik Sosialis Soviet Uzbekistan, didirikan sebagai negara bagian Uni Soviet tahun 1924. Setelah Uni Soviet runtuh, Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1991. Tashkent menjadi ibu kota.

Sekitar 83,8% penduduk Uzbekistan adalah etnis Uzbek. Sisanya, 4,8% etnis Tajik, 2,5% Kazakh, 2,3% Rusia, 2,2% etnis karakalpak, 1,5% Tatar, dan 2,9% lain-lain. Sebanyak 76,2% warga Uzbekistan beragama Islam. Sisanya, 18,1% tidak beragama, 0,8% Katolik Ortodoks Russia, dan 4,9% agama lainnya.

“Kesamaan agama akan membuka peluang kerja sama Indonesia dan Uzbekistan,” kata Rachmat.

Pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Uzbekistan Bidang Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Sardor Umurzakov Sardor Uktamovich juga dihadiri Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dan Dubes RI untuk Uzbekstan Sunaryo Kartadinata.

Sumber: BeritaSatu.com