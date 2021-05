Aparat India Temukan Ratusan Mayat Dikubur di Tepi Sungai

Senin, 17 Mei 2021 | 10:49 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New Delhi, Beritasatu.com- Pihak berwenang India telah menemukan ratusan mayat yang dikubur di sepanjang tepi sungai. Pada Minggu (16/5/2021), The Associated Press melaporkan para pejabat berspekulasi bahwa mayat yang dikuburkan itu adalah korban Covid-19.

Seorang jurnalis AP memperkirakan 300 mayat ditemukan pada Sabtu (15/5) di Prayagraj, satu kota di negara bagian Uttar Pradesh. Petugas polisi senior K.P. Singh mengatakan kepada layanan berita bahwa pihak berwenang telah menetapkan daerah itu sebagai tempat kremasi Covid-19. Singh mengatakan bahwa polisi tidak akan mengizinkan penguburan lagi di sepanjang tepi sungai.

Juru bicara pemerintah negara bagian Navneet Sehgal pada Minggu membantah laporan bahwa lebih dari 1.000 mayat telah dikuburkan di sepanjang tepi sungai.

Seperti dikutip AP, Sehgal menambahkan, karena tradisi Hindu, warga desa setempat tidak mengkremasi jenazah, melainkan membuang atau mengubur jenazah di sungai.

"Saya yakin jenazah ini tidak ada hubungannya dengan Covid-19," kata Sehgal.

Ramesh Kumar Singh, anggota organisasi yang membantu mengkremasi jenazah, mengatakan bahwa orang-orang membuang jenazah ke sungai karena mahalnya biaya melakukan upacara terakhir dan kekurangan kayu.

Kondisi itu terjadi ketika India sedang berjuang untuk menghadapi gelombang virus yang sedang berlangsung, dengan dua negara bagian, Uttar Pradesh dan Bihar, menjadi yang paling parah terkena dampaknya.

Pada hari Minggu, seperti dikutip AP, Kementerian Kesehatan melaporkan 311.170 kasus infeksi Covid-19 yang dikonfirmasi dalam satu hari terakhir bersama dengan laporan 4.047 kasus kematian.

Sumber: BeritaSatu.com