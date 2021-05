WNI di India Diminta Tidak Keluar Rumah

Senin, 17 Mei 2021 | 18:33 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah lonjakan kasus penularan Covid-19di India, perwakilan Republik Indonesia (RI) meminta warga negara Indonesia (WNI) untuk selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah setempat, termasuk tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Kedutaan Besar RI (KBRI) di New Delhi dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Mumbai juga selalu menjalin komunikasi dengan WNI untuk memonitor keadaan mereka.

"Perwakilan menyampaikan imbauan agar WNI di India disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk tidak keluar rumah kecuali keperluan mendesak dan mematuhi ketentuan pembatasan mobilitas dari pemerintah setempat," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (17/5/2021).

Jumlah WNI di seluruh India saat ini sebanyak 798 orang, diantaranya 130 WNI terkonfirmasi Covid-19 sampai hari ini dengan perincian 111 sembuh, 16 stabil, dan 3 meninggal. “Untuk 16 WNI yang stabil ada yang isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit,” ujar Judha.

Judha mengatakan perwakilan RI di India telah membentuk whatsapp group untuk mempermudah komunikasi WNI dengan KBRI dan KJRI. Perwakilan juga sudah memberikan bantuan logistik bagi WNI kelompok rentan.

“Berdasarkan informasi warga, kondisi WNI di India saat ini relatif aman dan tenang,” ujarnya.

Berdasarkan informasi KBRI New Delhi, India saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 gelombang ke-2 dengan jumlah kasus aktif menurut data Ministry of Health and Family Welfare sampai tanggal 11 Mei 2021 sebanyak 3.715.221 (16,16%). Statistik kesembuhan berjumlah 19.027.234 (82,75%) dan tingkat mortality rate berjumlah 249,992 (1,09%).

Bila ditinjau dari data ini, tingkat kasus aktif harian di India masih berada di angka 300.000 kasus aktif per hari, namun tingkat kesembuhan per hari juga menunjukkan kenaikan yang signifikan di angka 356.000 per hari. Data Ministry of Healthtanggal 11 Mei menunjukkan bahwa tingkat kasus aktif per hari telah mengalami penurunan sebanyak 30.016 kasus per hari.

Maharashtra merupakan negara bagian India yang memiliki tingkat kasus aktif terbanyak. Namun sejak awal Mei hingga tanggal 11 Mei, kasus aktif di Maharashtra cenderung menurun yakni dengan jumlah kasus aktif 593.150 (11,5%) atau turun sebesar 24.920 (-4,02%). Tingkat kesembuhan berjumlah 4.469.425 (86,97%) atau naik 61.607 (12,01%) per hari dan tingkat kematian berjumlah 76,398 (1,4%).

Sumber: BeritaSatu.com