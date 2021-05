Saat Israel dan Palestina Bertikai, India Berada di Persimpangan

Selasa, 18 Mei 2021 | 23:07 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New Delhi, Beritasatu.com- India secara historis mendukung penentuan nasib sendiri Palestina. Tapi negara di Asia Selatan itu juga cukup dekat dengan Israel sejak tahun 1950. Kini India seolah berada di persimpangan saat Israel dan Palestina bertikai sengit.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Senin (17/5/2021), setelah merdeka dari pemerintahan Inggris pada tahun 1947, India menyuarakan solidaritas antikolonia dan mendukung Palestina. Evolusi kebijakan Palestina di India dimulai pada hari-hari sebelum kemerdekaan ketika kaum nasionalis India memandang orang Palestina sebagai sesama "saudara dalam perbudakan".

India adalah negara non-Arab pertama yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai "satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina". Kantor PLO bahkan didirikan di New Delhi pada tahun 1975.

India mengeluarkan perangko peringatan pada tanggal 29 November 1981, untuk menandai hari solidaritas internasional dengan rakyat Palestina.

BACA JUGA Jangan Kaget, Sebagian Warga India Dukung Israel

Pejuang kemerdekaan India, Mahatma Gandhi, pernah mengatakan pada tahun 1938, "Palestina adalah milik orang Arab dalam arti yang sama bahwa Inggris adalah milik Inggris atau Prancis milik Prancis."

Pada tahun 1950, bangsa Asia Selatan mengakui Israel, namun baru menjalin hubungan diplomatik hanya pada tahun 1992. Sejak itu, hubungan telah berkembang pesat, dengan pertahanan menjadi pilar utama mereka. India saat ini adalah pembeli pertahanan terbesar Israel, menyumbang 46% dari ekspor senjata Israel.

Hubungan India dan Israel telah menguat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama di bawah Perdana Menteri Modi dan mitranya dari Israel Benjamin Netanyahu. Pada Juli 2017, Modi, yang menganggap Netanyahu di antara "teman-temannya". Modi bahkan menjadi perdana menteri India pertama yang mengunjungi Israel.

BACA JUGA Konflik Israel-Palestina, Joe Biden Serukan Gencatan Senjata

“Kebijakan India [terhadap Israel] bergeser pada tahun 1991. Hal itu berkaitan dengan keinginan untuk menjadi sekutu bawahan AS,” kata Vijay Parshad, editor Surat untuk Palestina: Penulis Menanggapi Perang dan Pendudukan.

Parshad mengatakan sementara kelas penguasa India - lebih luas dari BJP - mendukung Israel, sentimen umumnya tidak begitu jelas.

“Hubungan erat India dengan Teluk mencegah poros gaya Brasil. Namun, saat UEA menormalisasi [hubungan dengan Israel], pengekangan itu akan dihapus,” tambahnya.

BACA JUGA Petugas Medis di Gaza Laporkan Tak Ada Korban Jiwa Akibat Serangan Israel Semalam

Githa Hariharan, penulis beberapa buku, termasuk In Times of Siege dan The Thousand Faces of Night, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dukungan semacam India untuk Israel telah dibangun dari waktu ke waktu dengan pandangan dan agenda dunia yang sama dari Zionisme dan Hindutva - the Hindu dulu.

“Meskipun hubungan dengan Israel terbuka sebelum BJP berkuasa, namun hubungan itu menjadi lebih dekat sejak saat itu. Merek Israel tampaknya sesuai dengan kekuatan yang ada di India saat ini," kata Hariharan.

Hariharan sangat erat dengan gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) untuk Palestina - gerakan akar rumput yang menyerukan boikot barang Israel, divestasi dari perusahaan Israel yang beroperasi. di wilayah pendudukan dan pengenaan sanksi untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina.

BACA JUGA Unicef: Tidak Ada Tempat Aman untuk Anak di Gaza

Hariharan melihat sikap India sebagai pengkhianatan tentang bagaimana pejuang kemerdekaan India pada masa lalu yang mempertahankan sikap anti-kolonial.

“India entah bagaimana telah masuk ke dalam matriks Israel dan Amerika Serikat ini. Ada masalah dengan kebijakan luar negeri. Anda tidak bisa memiliki negara pasca-kolonial dengan sejarah perjuangan kebebasan seperti kita menciptakan kebijakan luar negeri yang benar-benar bekerja dengan penjajah, mereka yang melanggar hukum internasional, mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan,” keluhnya.

Sumber: BeritaSatu.com