Permalukan Trump, Biden dan Harris Rilis Pembayaran Pajak

Selasa, 18 Mei 2021 | 23:31 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memulihkan tradisi kepresidenan yang telah berlangsung lama pada Senin (17/5/2021) dengan mengungkap pembayaran pajak. Seperti dilaporkan AP, tindakan Biden seolah mempermalukan Donald Trump yang menolak untuk merilis pembayaran pajaknya.

Biden merilis pembayaran pajak, pendapatan, dan sumbangan. Laporan menunjukkan bahwa 25,9 persen dari pendapatan Biden dan istrinya masuk ke pemerintah federal pada tahun 2020. Tarif pajak penghasilan federal rata-rata sedikit lebih dari 14 persen.

Biden dan istrinya, Jill, seorang guru, memperoleh US$ 607.336 (Rp8,67 miliar) pada tahun lalu saat dia mencalonkan diri sebagai presiden. Jumlah itu turun dari US$ 985.223 (Rp 14 miliar)pada 2019, ketika mereka terutama memperoleh uang dari penjualan buku, pidato, dan posisi di University of Pennsylvania dan Northern Virginia Community College. Peluang pendapatan tersebut berkurang karena kampanye.

"Saya berharap bahwa kami akan terus merilis pengembalian pajak presiden, seperti yang diharapkan oleh setiap presiden Amerika Serikat," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan Senin sebelum rilis.

Biden menyumbangkan US$ 30.704 (Rp 438,4 juta) untuk 10 badan amal tahun lalu. Hadiah terbesar adalah US$ 10.000 (Rp 142 juta) kepada Beau Biden Foundation, satu organisasi nirlaba yang berfokus pada pelecehan anak yang dinamai menurut nama putra presiden yang telah meninggal.

Sementara itu, Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya, Douglas Emhoff, juga merilis pengajuan pajak tahun 2020 mereka. Mereka membayar tarif 36,7% atas penghasilan US$ 1,695,225 (Rp 24,2 miliar) dan menyumbangkan US$ 27,006 (Rp 385 juta) untuk amal.

Harris sebelumnya adalah senator AS yang mewakili California, sedangkan Emhoff adalah pengacara hiburan yang berbasis di Los Angeles. Dia sekarang mengajar hukum di Universitas Georgetown.

Biden berkampanye tentang transparansi keuangan pribadinya, merilis pengajuan pajak selama 22 tahun sebelum pemilu 2020. Itu adalah tantangan langsung bagi Trump, yang selama beberapa tahun mengklaim bahwa audit mencegahnya untuk melepaskan pajaknya - meskipun Internal Revenue Service (IRS) telah mengamanatkan selama lebih dari empat dekade agar pengembalian pajak dari presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat diaudit.

The New York Times kemudian memperoleh catatan pajak dari miliarder terkenal itu dan melaporkan bahwa dia hanya membayar US$ 750 (Rp 10,7 juta) dalam bentuk pajak penghasilan federal selama tahun pertamanya di Gedung Putih.

Angka IRS menunjukkan bahwa pelapor pajak rata-rata membayar sekitar US$ 12.200 (Rp 174 miliar) pada tahun 2017, sekitar 16 kali lebih banyak daripada yang dibayarkan mantan presiden.

"Anda belum merilis satu tahun pun pengembalian pajak Anda. Apa yang kamu sembunyikan?" sindir Biden kepada Trump di salah satu debat presiden mereka.

Trump mengklaim - tanpa bukti - bahwa dia telah membayar pajaknya di muka dan bahwa dia mengira US$ 750 adalah biaya pengajuan. IRS tidak memungut biaya pengarsipan.

