Trump Organization Diselidiki dalam “Kapasitas Kriminal”

Rabu, 19 Mei 2021 | 10:03 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New York, Beritasatu.com - Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James, yang sudah melakukan penyelidikan sipil terhadap perusahaan mantan PresidenAS, Donald Trump, sekarang menyelidiki Trump Organization "dalam kapasitas kriminal”. Demikian kata juru bicaranya Selasa (18/5/2021) malam watu AS.

Juru bicara Letitia James mengindikasikan, penyelidikan kantornya sedang dilakukan sehubungan dengan dugaan kriminal Trump dan Trump Organization yang sudah berlangsung oleh kantor Jaksa Wilayah Manhattan, Cyrus Vance Jr.

"Kami telah memberi tahu Trump Organization bahwa penyelidikan kami terhadap organisasi tersebut tidak lagi murni bersifat sipil," kata juru bicara Letitia, Fabien Levy.

“Kami sekarang secara aktif menyelidiki Organisasi Trump dalam kapasitas kriminal, bersama dengan jaksa wilayah Manhattan”.

Trump Organization adalah konglomerasi swasta internasional Amerika Serikat yang berpusat di Trump Tower di Manhattan, Kota New York. Perusahaan ini menangani usaha dan investasi bisnis mantan Presiden AS Donald Trump.

Trump Organization menangani pengembangan properti, investasi, broker saham, penjualan dan pemasaran, dan manajemen properti.

Sumber: cnbc.com