Kemlu Jelaskan Sikap Vote Against untuk Resolusi R2P di Pertemuan PBB

Kamis, 20 Mei 2021 | 22:47 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / LES

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard saat menyampaikan keterangan pers dari New York, Amerika Serikat, Kamis, 20 Mei 2021. (Foto: Beritasatu)

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan klarifikasi atas voting “no vote” atau “vote against” Indonesia untuk resolusi Responsibility to Protect (R2P) dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Senin (17/5/2021). Kemlu menyatakan resolusi tersebut hanya bersifat prosedural, sebaliknya Kemlu selalu mendukung konsep R2P.

“Ada semacam kesimpangsiuran mengenai resolusi yang kita vote against. Resolusi ini sama sekali bukan resolusi substantif tapi prosedural di mana suatu negara, Kroasia, mengusulkan agar pembahasan R2P dibahas dalam mata agenda sendiri,” kata Direktur Jenderal Multilateral Kemlu, Febrian Alphyanto Ruddyard, kepada pers secara virtual dari New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (20/5/2021).

Febrian menjelaskan Indonesia sejak awal tidak pernah menolak konsep R2P. Indonesia memilih vote against karena menilai pembahasan R2P tidak perlu dibuat dalam agenda tersendiri lagi, tapi cukup mengikuti agenda yang sudah ada yaitu 2005 World Summit Outcome.

Menurut Febrian, pembahasan R2P sudah dilakukan sejak 2009 di bawah agenda World Summit tersebut. Pada 2017 atas permintaan Australia dan Ghana, R2P diminta untuk masuk sebagai agenda tambahan (supplementary agenda). Permintaan itu dijanjikan hanya 1 tahun, tapi kenyataannya, permintaan serupa dilanjutkan sehingga R2P terus menjadi agenda tambahan sampai 2020.

Selanjutnya, pada 2021 kembali muncul permintaan untuk membuat agenda tersendiri, bukan agenda terpisah. Pada titik itulah, Indonesia merasa ada perbedaan pandangan karena R2P sebaiknya dikembalikan sebagai mandat dari 2005 World Summit Outcome, tidak perlu dibuat lagi resolusi kembali.

“Bagi kita yang terpenting penguatan dari pembahasan R2P ini karena sangat luas, ada 3 pilar yang harus ada implementasinya,” ujar Febrian.

Febrian mengatakan R2P yang disepakati di PBB masih sebatas konsep dasar sehingga agenda yang lebih mendesak adalah menentukan parameternya. Pada tingkat pemimpin, kesepakatan R2P baru sebatas panduan umum yaitu prinsip perlindungan masyarakat dari 4 kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan melawan kemanusiaan.

R2P juga disepakati dengan tiga pilar yaitu pertama, kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah negara itu sendiri. Kedua, apabila negara tidak mampu (unable) memberikan perlindungan maka komunitas internasional dapat atau wajib memberikan bantuan kepada negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan. Ketiga, apabila negara tidak mampu dan tidak mau (unable and unwilling) maka di sinilah bisa ada peran masyarakat internasional sesuai Bab 7 dari Piagam PBB.

“Ketiga konsep inilah yang lebih memerlukan pembahasan lebih lanjut,” kata Febrian.

Indonesia masuk dalam 15 negara yang menolak resolusi pemisahan pembahasan R2P. Ada 115 negara yang mendukung dan 28 negara abstain. Oleh karena kalah jumlah, maka pembahasan R2P akan dilanjutkan dalam agenda terpisah yang bersifat permanen.

Wacana soal R2P kembali menguat karena munculnya konflik Israel-Palestina. Konsep R2P dianggap bisa memberikan perlindungan kepada warga sipil yang menjadi korban dalam konflik tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com