Selain Covid-19, India Juga Dihantam Infeksi Jamur Hitam

Jumat, 21 Mei 2021 | 12:38 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Kerabat dan anggota keluarga yang mengenakan pakaian alat pelindung diri (APD) melakukan upacara terakhir pasien yang meninggal karena virus Corona Covid-19 di krematorium di New Delhi, India pada Sabtu 15 Mei 2021. (Foto: AFP)

New Delhi, Beritasatu.com – Sejumlah negara bagian di India mengalami krisis obat untuk mengatasi infeksi jamur hitam (black fungus) yang berpotensi fatal dan terdeteksi di pasien Covid-19. Demikian pernyataan otoritas di negara itu.

Infeksi, yang oleh dokter dikenal sebagai mukormikosis, telah terlihat di India sebelum pandemi Covid-19. Namun kasus infeksi ini meningkat dengan cepat pada pasien virus corona dan mereka yang baru sembuh. Ini disebabkan oleh jamur yang ditemukan di lingkungan basah dan dapat menyerang saluran pernapasan, terutama yang sistem kekebalannya terganggu.

Sedikitnya 90 orang telah meninggal karena infeksi jamur hitam di negara bagian barat Maharashtra, yang mencakup pusat keuangan Mumbai yang ramai, kata menteri kesehatan negara bagian itu, Rajesh Tope. Setidaknya 800 orang saat ini dirawat di rumah sakit karena infeksi tersebut.

Sekitar 2.000 kasus sejauh ini telah dicatat, menurut pejabat kesehatan setempat.

"Kami sekarang mendapatkan rata-rata 100 kasus setiap hari," kata Dr. Tatyarao Lahane, seorang pejabat senior kesehatan negara bagian tersebut, kepada CNN pada hari Rabu.

Negara bagian Rajasthan, yang juga melaporkan kasus jamur hitam, telah menyatakannya sebagai epidemi dan memasang status "penyakit yang harus dilaporkan". Dua negara bagian lainnya, Haryana dan Telangana, juga telah menyatakannya sebagai penyakit yang wajib dilaporkan, untuk dilaporkan ke pemerintah pusat India.

Sebanyak 115 kasus telah ditemukan di Haryana, dan 150 kasus di Telangana.

Kasus jamur hitam juga telah ditemukan di New Delhi, menurut Padma Srivastava, kepala departemen neurologi di All India Institute Of Medical Sciences di ibu kota.

Setiap hari dalam keadaan darurat rata-rata 20 lebih kasus (yang dilaporkan)," kata Srivastava kepada media lokal.

Ia menambahkan, bahwa bangsal terpisah telah dibuat untuk pasien jamur hitam di rumah sakit. Pasokan obat antijamur amfoterisin B sekarang tiba di Maharashtra, tetapi awalnya ada kekurangan karena jumlah kasus tersebut belum diantisipasi, kata Lahane, pejabat negara.

Negara bagian itu memesan 100.000 botol amfoterisin B minggu lalu, menurut Tope. "Ada sangat sedikit distrik di mana tidak ada pasien (dengan jamur hitam)," kata Tope, ketika orang-orang di beberapa negara bagian, termasuk Uttar Pradesh, Maydhya Pradesh, Delhi dan Telangana, mengimbau untuk pasokan obat tersebut.

Di Gujarat, negara bagian barat utara Maharashtra, Pengadilan Tinggi mengeluarkan perintah pada awal pekan yang memperingatkan, peningkatan pesat dalam kasus infeksi jamur hitam pemakan daging yang disebut mukormikosis.

Sumber: cnn.com