AS Selidiki Masalah Jantung pada Penerima Vaksin Covid-19 Usia Muda

Minggu, 23 Mei 2021 | 10:37 WIB

Oleh : LES

Pejalan kaki melewati Times Square di Manhattan, New York, AS pada Selasa 27 April 2021. Warga yang sudah divaksinasi Covid-19 lengkap, dapat dengan aman keluar di depan umum tanpa harus memakai masker. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat(AS) sedang menyelidiki laporan, sejumlah remaja dan dewasa muda yang divaksin Covid-19 diduga mengalami masalah jantung. The New York Times melaporkan pada Sabtu (22/5/2021), mengutip kelompok keamanan vaksin badan itu.

CDC sedang meninjau beberapa laporan bahwa remaja dan dewasa muda mungkin telah mengembangkan miokarditis, radang otot jantung, setelah vaksinasi, tulis New York Times, mengutip pejabat CDC.

Reuters tidak dapat segera menghubungi CDC untuk dimintai komentar.

Ada kasus dalam jumlah kecil dan mungkin sama sekali tidak terkait dengan vaksinasi, kata surat kabar itu, mengutip pernyataan dari kelompok keamanan vaksin CDC.

BACA JUGA Mantan Wapres AS Mike Pence Jalani Operasi Jantung

Peninjauan tersebut masih dalam tahap awal, dan badan tersebut belum menentukan apakah ada bukti vaksin menyebabkan kondisi jantung, kata New York Times.

Masalah jantung tampaknya terjadi terutama pada remaja dan dewasa muda sekitar empat hari setelah dosis kedua vaksin Moderna Inc atau Pfizer-BioNTech, keduanya adalah vaksin mRNA.

Awal bulan ini, AS mengesahkan vaksin Pfizer dan BioNTech untuk anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun.

Sumber: ANTARA