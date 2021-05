Khawatir Penyebaran Covid-19, Pakar Tolak Olimpiade Tokyo

Rabu, 26 Mei 2021 | 15:00 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Tokyo, Beritasatu.com- Seorang profesor kesehatan masyarakat dan penasihat pemerintah Selandia Baru menolak penyelenggaraan Olimpiade Tokyo. Pada Selasa (25/5/2021), tidak ada pembenaran untuk mengadakan Olimpiade Tokyo selama pandemi Covid-19.

Menurut Profesor Universitas Otago, Michael Baker, melanjutkan Olimpiade akan tidak masuk akal dann mengorbankan nyawa.

"Saya pikir tidak masuk akal untuk menyelenggarakan Olimpiade saat ini. Maksud saya, jika Anda memikirkan dua fitur utama Olimpiade, mereka melibatkan banyak perjalanan internasional dan pertemuan massal, dan itu adalah dua hal yang sama sekali tidak sesuai dengan pandemi," katanya.

Kepada Reuters, Michael Baker, yang berspesialisasi dalam epidemiologi dan telah bekerja di Grup Penasihat Teknis Covid-19 untuk Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa Olimpiade harus dibatalkan.

"Penyelenggaraan Olimpiade pada saat ini akan memakan korban jiwa. Ini adalah kegiatan opsional. Saya suka Olimpiade, dan saya benar-benar merasakan para atlet yang berlatih begitu keras untuk maju, tetapi tidak ada alasan, tidak ada pembenaran apa pun, untuk mengadakan Olimpiade. saat ini,” ujarnya.

Tokyo akan menjadi tuan rumah pertandingan dari 23 Juli hingga 8 Agustus setelah mereka ditunda setahun karena pandemi Covid-19.

Pemerintah Jepang dan Komite Olimpiade Internasional (IOC) telah menghadapi seruan untuk penundaan atau pembatalan lebih lanjut karena meningkatnya kasus virus korona di Jepang dan di tempat lain.

Beberapa jajak pendapat di Jepang menunjukkan mayoritas publik menentang penyelenggaraan Olimpiade selama pandemi.

IOC menyatakan langkah-langkah seperti pengujian massal dan kontak terbatas antara atlet dan orang lain yang terlibat dalam permainan, akan memastikan mereka berjalan dengan lancar.

Tetapi "pedoman" IOC untuk pengendalian infeksi gagal membedakan tingkat risiko yang dihadapi oleh para atlet atau batasan pemeriksaan suhu dan penutup wajah, menurut satu komentar di The New England Journal of Medicine pada hari Selasa.

"Kami yakin tekad IOC untuk melanjutkan Olimpiade tidak diinformasikan oleh bukti ilmiah terbaik," tulis penulis termasuk Michael Osterholm, yang menjabat sebagai penasihat Covid-19 di tim transisi Presiden Joe Biden.

"Dengan waktu kurang dari dua bulan hingga obor Olimpiade dinyalakan, membatalkan Olimpiade mungkin merupakan pilihan teraman," tulis mereka.

BACA JUGA Lebih dari 80% Orang Jepang Menentang Olimpiade

Sebagian besar Jepang saat ini berada dalam keadaan darurat dan hanya memvaksinasi 5,2% dari populasinya.

Baker mengatakan satu-satunya cara Olimpiade dapat dilanjutkan adalah dengan pendekatan tanpa toleransi terhadap virus yang terlihat di negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru, di mana perbatasan internasional telah ditutup dan karantina diberlakukan.

"Ini akan sulit, itu bisa dilakukan, tetapi mereka tidak melakukannya," katanya, seraya menggambarkan pendekatan saat ini sebagai risiko sangat tinggi, taruhan taruhan tinggi.

Sumber: BeritaSatu.com