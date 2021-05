Bujuk Palestina, AS Janji Buka Kembali Konsulat di Yerusalem

Rabu, 26 Mei 2021 | 15:13 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (Kiri) dan Presiden Palestina Mahmud Abbas memberikan pernyataan bersama, pada Selasa 25 Mei 2021, di markas Otoritas Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat. (Foto: AFP)

Yerusalem, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) akan membuka kembali konsulat di Yerusalem, seiring upaya pemulihan hubungan dengan Palestina. Seperti dilaporkan RT, Selasa (25/5/2021), pengumuman itu dibuat Menteri Luar Negeri Antony Blinken setelah pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki.

Sebelumnya, konsulat AS di Yerusalem telah ditutup di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

“AS akan maju dengan pembukaan kembali konsulatnya di Yerusalem. Ini adalah langkah penting,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Menurut Blinken, pemerintahan Biden berkomitmen untuk membangun kembali hubungan dengan Otoritas Palestina dan rakyat Palestina, hubungan yang dibangun di atas saling menghormati dan juga keyakinan bersama bahwa Palestina dan Israel sama-sama berhak atas langkah-langkah keamanan, peluang kebebasan dan martabat yang sama.

Blinken mengatakan AS menentang tindakan sepihak apa pun yang dapat merusak perdamaian antara Israel dan Palestina, termasuk "aktivitas pemukiman, pembongkaran rumah, aneksasi wilayah, hasutan untuk melakukan kekerasan, atau kompensasi individu yang melakukan tindakan teror."

Berbicara bersama Blinken pada konferensi pers setelah pembicaraan mereka, Abbas berterima kasih kepada pemerintah AS atas dukungannya untuk solusi dua negara.

“Kami berharap masa depan penuh dengan kegiatan diplomatik yang dipimpin oleh AS dan Kuartet [AS, UE, Rusia, dan PBB], untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif berdasarkan hukum internasional,” katanya.

Konsulat, yang selama beberapa dekade memainkan peran kunci dalam hubungan diplomatik AS dengan Palestina, ditutup pada 2019 oleh Trump. Fungsi konsulat itu diteruskan ke duta besar AS untuk Israel ketika kedutaan AS secara kontroversial dipindahkan ke Yerusalem. Kota ini diklaim sebagai ibu kota oleh orang Israel dan Palestina.

Pembukaan kembali konsulat adalah salah satu janji kampanye Joe Biden selama pemilihan presiden tahun lalu. Namun Blinken tidak merinci kapan tepatnya konsulat tersebut akan beroperasi kembali.

