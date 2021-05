Junta Militer Myanmar Gunakan Mayat untuk Teror Warga

Kamis, 27 Mei 2021 | 10:13 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Yangon, Beritasatu.com – Junta militer Myanmar menggunakan mayat untuk meneror warga sipil. Pada Kamis (27/5/2021), satu analisis oleh The Associated Press dan Human Rights Center Investigations Lab di University of California, Berkeley, mengamati kasus-kasus mayat orang-orang yang menjadi sasaran tanpa pandang bulu oleh polisi dan militer digunakan sebagai alat teror.

Penemuan ini didasarkan pada lebih dari 2.000 cuitan Twitter dan gambar daring, selain kontak dengan anggota keluarga, akun saksi, dan laporan media lokal.

Lab AP dan HRC mengidentifikasi lebih dari 130 kejadian di mana pasukan keamanan tampaknya menggunakan mayat dan tubuh yang terluka untuk menciptakan kecemasan, ketidakpastian, dan menimbulkan ketakutan pada penduduk sipil.

Lebih dari dua pertiga kasus yang dianalisis Lab AP dan HRC dikonfirmasi atau dikategorikan memiliki kredibilitas sedang atau tinggi, dan sering kali melibatkan pelacakan sumber asli konten atau mewawancarai pengamat.

Sejak pengambilalihan militer, lebih dari 825 orang telah terbunuh - lebih dari dua kali lipat penghitungan pemerintah - menurut Assistance Association for Political Prisoners, satu organisasi pengawas yang memantau penangkapan dan kematian. Junta tidak menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan oleh AP.

Lab HRC memeriksa berjam-jam rekaman yang dipasang daring selama periode dua bulan yang menunjukkan mayat direnggut dari jalan dan diseret seperti karung beras sebelum dilempar ke kendaraan dan dibawa ke tujuan yang tidak diketahui.

“Beberapa orang telah hilang atau ditangkap suatu hari dan kembali dalam keadaan mati pada hari berikutnya, mayat mereka dimutilasi dengan tanda-tanda penyiksaan,” kata saksi yang dikonfirmasi ke AP.

Pelaksanaan otopsi telah dilakukan tanpa izin keluarga. Beberapa sertifikat kematian menyalahkan serangan jantung atau jatuh setelah serangan kekerasan, akun saksi yang bertentangan dan gambar yang diambil oleh pengunjuk rasa, jurnalis, atau penduduk, termasuk beberapa yang diam-diam merekam insiden dengan ponsel melalui jendela atau dari atap.

Kepada AP, kerabat dan saksi mata mengelukan kremasi dan penggalian jenazah dilakukan secara diam-diam pada tengah malam oleh pihak berwenang. Di lain waktu, keluarga yang berduka terpaksa membayar rumah sakit militer untuk membebaskan jenazah orang yang mereka cintai.

“Meskipun insiden tersebut mungkin tampak acak dan tidak beralasan - termasuk anak-anak ditembak saat bermain di luar rumah mereka - insiden itu sebenarnya disengaja dan sistematis dengan tujuan melumpuhkan orang dan membuat mereka lelah,” kata Nick Cheesman, seorang peneliti di Universitas Nasional Australia, yang berspesialisasi dalam politik hukum dan kepolisian di Myanmar.

"Itu persis seperti karakteristik teror negara,” katanya.

