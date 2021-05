India Bantah Jumlah Korban Covid-19 Versi New York Times

Jumat, 28 Mei 2021 | 12:49 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kerabat melakukan upacara terakhir untuk orang yang mereka cintai, yang meninggal karena virus Corona Covid-19, di satu krematorium, New Delhi, India pada Rabu 19 Mei 2021. (Foto: AFP)

New Delhi, Beritasatu.com- Otoritas India membantah laporan New York Times bahwa jumlah korban meninggal akibat Covid-19 jauh lebih banyak dari data resmi. Seperti dilaporkan PTI, Menteri Kesehatan Lav Agarwal mengatakan laporan New York Times itu tidak didukung oleh bukti apa pun.

Pada konferensi pers, kementerian kesehatan menyatakan laporan tersebut benar-benar salah dan berdasarkan "perkiraan yang menyimpang".

Laporan berjudul "Seberapa besar jumlah korban Covid yang sebenarnya di India" memperkirakan 600.000 kasus kematian akibat infeksi di negara itu dalam skenario konservatif, 1,6 juta kematian diperkirakan dalam skenario yang lebih mungkin dan 4,2 juta kematian diperkirakan dalam skenario yang lebih buruk.

"Ini sama sekali tidak berdasar dan benar-benar salah dan tidak didukung pada bukti apapun," kata Agarwal.

BACA JUGA Covid-19 Tingkatkan Risiko Infeksi Jamur Hitam di India

“Tidak ada pertanyaan bahwa kematian terkait Covid-19 ditutup-tutupi karena sejak awal, upaya kami adalah agar semua kasus dan kematian dilaporkan secara transparan. Hal ini juga diperlukan agar kami dapat memahami lintasan infeksi secara keseluruhan dan upaya apa yang harus dilakukan agar bisa dilakukan tindakan yang diperlukan untuk itu, ”ujarnya.

Seperti dilaporkan situs business-standard.com, Jumat (28/5/2021), India mencatat 186.364 kasus Covid-19 baru dalam 24 jam terakhir, jumlah harian terendah dalam 44 hari, karena infeksi terus menurun di negara itu.

BACA JUGA Pasien Covid-19 di India Kini Didera Juga Kasus Jamur Kuning

Korban meninggal harian, bagaimanapun, tetap di atas angka 3.000, dengan 3.660 kematian. Total kasus India sekarang mencapai 27.555.457, sementara total kematian mencapai 318.895, menurut MoHFW. Rasio kepositifan tes berada pada kisaran 9 persen.

Dengan jumlah 33.361 kasus yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir, negara bagian Tamil Nadu memimpin daftar negara bagian. Disusul Karnataka dengan 24.214 infeksi baru. Kerala melaporkan 24.166 kasus. Maharashtra 21.273 kasus, dan Andhra Pradesh 16.167 kasus. Hitungan kasus adalah 13.046 untuk Benggala Barat. Sementara itu, Delhi melaporkan 153 kasus mukormikosis (jamur hitam) hari ini, melebihi jumlah kasus dari 620 menjadi 773.

Enam negara bagian yang paling terkena dampak dengan total kasus adalah Maharashtra (5.672.180), Karnataka (2.523.998), Kerala (2.448.554), Tamil Nadu (1.978.621), Uttar Pradesh (1.680.684), dan Andhra Pradesh (1.643.557).

Sumber: BeritaSatu.com