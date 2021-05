Indonesia Desak Dewan HAM Satu Suara Hentikan Kekerasan Palestina

Jumat, 28 Mei 2021 | 22:18 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia mendesak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar satu suara untuk menyerukan penghentian kekerasan di Palestina. Selain itu juga memastikan segera dibukanya akses bantuan kemanusiaan dan memastikan akuntabilitas pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina.

“Walaupun Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Hamas dan Israel, Indonesia mencatat bahwa solusi yang permanen hanya dapat dihasilkan apabila hak-hak rakyat Palestina dihormati dan dilindungi secara penuh,” kata Kuasa Usaha Ad Interim/Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Grata E Werdaningtyas pada Sesi Khusus Dewan HAM mengenai “Situasi HAM di Occupied Palestinian Territory (OPT)”, seperti dikutip dari siaran pers Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss, Jumat (28/5/2021).

Sesi yang digelar, Kamis (27/5/2021), adalah hasil prakarsa dari Indonesia bersama Palestina dan sebagian besar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia secara konsisten mendukung upaya-upaya PBB dalam memajukan dan melindungi hak asasi rakyat Palestina,” kata Grata.

Ditambahkan, solidaritas atas nasib dan perjuangan rakyat Palestina adalah alasan utama mengapa Indonesia sejak awal mendukung prakarsa penyelenggaraan sesi khusus.

Dewan HAM menyelenggarakan sesi khusus tersebut sebagai reaksi atas agresi militer, penggunaan kekerasan bersenjata, dan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan pemukim Israel terhadap rakyat Palestina sejak awal April 2021.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan Indonesia akan terus mendukung Palestina di semua lini termasuk di Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB. Menlu juga akan memperjuangkan Palestina di Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestine yang sudah dibentuk sejak 1975 dengan mandat memperjuangkan hak-hak Palestina termasuk hak kemerdekaan Palestina.

Indonesia saat ini adalah salah satu negara anggota Biro dan memangku jabatan Wakil Ketua dalam komite tersebut. Pada lini lain, kata Retno, Indonesia juga mengusulkan agar OKI dan Gerakan Non Blok (GNB) dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah Palestina.

