Dewan HAM PBB Sahkan Resolusi untuk Menyerukan Pembentukan Komisi Penyelidikan Palestina

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Sesi Khusus mengenai situasi HAM di Wilayah Pendudukan Palestina atau occupied Palestinian territory (OPT) yang digelar Kamis (27/5/2021) berhasil mengesahkan resolusi berjudul “Ensuring respect for international human rights law and international humanitarian law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel”.

Resolusi itu menegaskan 3 kewajiban negara dalam isu Palestina. Salah satunya, menyerukan semua negara agar memutuskan pembentukan komisi penyelidikan atau commission of inquiry (COI) untuk menyelidiki semua tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di OPT dan Israel menjelang dan sejak 13 April 2021.

“Solidaritas atas nasib dan perjuangan rakyat Palestina adalah alasan utama mengapa Indonesia sejak awal mendukung prakarsa penyelenggaraan sesi khusus, serta tegas memberikan suara mendukung pengesahan resolusi sesi khusus dalam sesi pemungutan suara di Dewan HAM,” kata Kuasa Usaha Ad Interim/Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Grata E Werdaningtyas dalam sesi khusus tersebut, dikutip dari siaran pers Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss, Jumat (28/5/2021).

Resolusi itu menambahkan bahwa kewajiban negara lainnya adalah memajukan dan melindungi HAM sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, serta instrumen HAM lainnya. Selain itu, negara juga seharusnya meminta semua negara, badan-badan internasional, dan donatur-donatur lainnya untuk memobilisasi bantuan kemanusiaan untuk rakyat sipil Palestina di OPT, termasuk di Yerusalem Timur.

“Resolusi ini juga mendorong negara-negara untuk tidak melakukan jual beli senjata yang dapat sebabkan pelanggaran HAM serius dan hukum internasional lainnya,” kata Grata.

Sesi khusus ini berhasil mengesahkan resolusi melalui pemungutan suara yaitu 24 negara mendukung (termasuk Indonesia), 9 negara menolak, dan 14 negara abstain. Dewan HAM menyelenggarakan sesi khusus tersebut sebagai reaksi atas agresi militer, penggunaan kekerasan bersenjata, dan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan pemukim Israel terhadap rakyat Palestina sejak awal April 2021.

