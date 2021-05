Joe Biden Umumkan Rencana Anggaran Tahun Pertama US$ 6 Triliun

Sabtu, 29 Mei 2021 | 14:33 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Washington, Beritasatu.com - Presiden AS Joe Biden telah merilis anggaran tahunan pertamanya, rencana pengeluaran US$ 6 trilun yang mencakup kenaikan pajak yang tinggi untuk orang Amerika yang lebih kaya.

Proposal ini akan mencakup program sosial baru yang sangat besar dan investasi dalam perang melawan perubahan iklim. Tapi itu membutuhkan persetujuan dari Kongres, di mana Senator Republik Lindsey Graham mengkritiknya dengan menyatakan, sangat mahal.

Berdasarkan rencana tersebut, utang negara akan mencapai 117% dari PDB pada tahun 2031, melebihi level selama Perang Dunia Kedua.

Jumlah itu memasukkan target US$ 3 triliun dalam kenaikan pajak yang diusulkan pada perusahaan, keuntungan modal dan kelompok pajak penghasilan teratas.

Presiden sebelumnya Donald Trump dari Partai Republik pernah menyiapkan proposal pengeluaran tahunan terakhirnya dengan nilai US$ 4,8 triliun.

Anggaran Biden mencakup permintaan US$ 1,5 triliun untuk pengeluaran operasional Pentagon dan departemen pemerintah lainnya. Ini juga menggabungkan dua rencana yang sebelumnya dia publikasikan: rencana program pekerjaan US$ 2,3 triliun dan rencana program keluarga US$ 1,8 triliun.

Biden dari Partai Demokrat mengatakan, anggarannya diinvestasikan langsung pada rakyat Amerika dan akan memperkuat ekonomi negara dan meningkatkan kesehatan fiskal jangka panjang.

Pihak Gedung Putih mengatakan proposal itu akan membantu menumbuhkan ekonomi dari bawah ke atas dan menengah ke luar.

Anggaran ini menjanjikan: Lebih dari US$ 800 miliar untuk memerangi perubahan iklim, termasuk investasi dalam energi bersih. US$ 200 miliar untuk menyediakan tempat pra-sekolah gratis bagi semua anak usia tiga dan empat tahun. US$ 109 miliar untuk dua tahun program community college gratis untuk semua orang Amerika

Kemudian US$ 225 miliar untuk keluarga berbayar nasional dan program cuti medis - membawa AS sejajar dengan negara-negara kaya yang sebanding. US$ 115 miliar untuk jalan raya dan jembatan dan $ 160 miliar untuk angkutan umum dan kereta api. US$ 100 miliar untuk meningkatkan akses internet broadband untuk setiap rumah tangga AS.

Tetapi rencana presiden menghadapi perjuangan berat di Senat, di mana beberapa anggota sentris partainya sendiri dapat berpihak pada Partai Republik dalam mendukung Amandemen Hyde.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Cecelia Rouse mengakui, ekonomi sekarang mengalami lonjakan inflasi, tetapi diproyeksikan akan turun ke tingkat tahunan sekitar 2% dari waktu ke waktu.

Beberapa ekonom, termasuk Larry Summers, penasihat Presiden Barack Obama dan Bill Clinton, telah memperingatkan pengeluaran pemerintah yang sangat besar dapat mendorong inflasi, memaksa Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga, yang pada gilirannya akan meningkatkan risiko resesi.

Anggaran Biden memproyeksikan tambahan $ 14,5 triliun yang akan ditambahkan ke hutang AS selama dekade berikutnya. Tetapi Gedung Putih memperkirakan rencana itu akan sepenuhnya terbayar dalam 15 tahun.

Sumber: bbc.com