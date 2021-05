Penyelesaian Konflik Israel-Palestina, Indonesia Desak AS Hidupkan Perjanjian Oslo

Sabtu, 29 Mei 2021 | 16:57 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Amerika Serikat (AS) telah menyatakan dukungannya terhadap solusi 2 negara (two state solution) dalam konflik Israel dengan Palestina. Terkait hal itu, Indonesia mendesak AS untuk tidak hanya berhenti kepada pengakuan, melainkan kembali menghidupkan perundingan yang sudah ada termasuk Perjanjian Oslo, untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi puluhan tahun tersebut.

“Proses perundingan sudah banyak sekali misalnya Perjanjian Oslo atau Insiatif Perdamaian Arab, semuanya sudah pernah berjalan, tapi kemudian berhenti,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (28/5/2021).

Faizasyah mengatakan parameter-parameter internasional sebenarnya sudah ada untuk penyelesaian konflik Israel dan Palestina sehingga harus diikuti saja. Hal itu termasuk syarat berdirinya negara Palestina yang sudah tertuang dalam berbagai resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.

“Jadi AS tidak hanya berhenti pada mengakui, tapi bagaimana bisa mendorong dilangsungkannya kembali perundingan yang sudah lama terhenti,” ujar Faizasyah.

Menurutnya, jika AS benar mendorong solusi 2 negara maka seharusnya ikut membantu pemenuhan kondisi atau syarat untuk mencapai hal tersebut.

Perjanjian Oslo menjadi peristiwa penting untuk mencapai perdamaian Timur Tengah. Perjanjian itu disepakati oleh pemerintah Israel dan Palestina yang diwakili Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Perjanjian Oslo disetujui di Oslo, Norwegia, dan secara resmi ditandatangani di Washington, AS pada 13 September 1993.

Sementara itu, Inisiatif Perdamaian Arab adalah tawaran normalisasi hubungan dunia Arab dengan Israel dengan imbalan penarikan penuh oleh Israel dari wilayah pendudukan (termasuk Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken mengatakan Washington mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina jika kondisi yang tepat dipenuhi. “Pada akhirnya, ada kemungkinan untuk melanjutkan upaya mencapai solusi dua negara, yang terus kami yakini sebagai satu-satunya cara untuk benar-benar menjamin masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, dan tentu saja memberi warga Palestina negara mereka,” kata Blinken dikutip dari France 24, Rabu (26/5/2021).

