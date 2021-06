Kasus Kematian Covid-19 di Peru Meningkat Lebih dari Dua Kali Lipat

Selasa, 1 Juni 2021 | 10:32 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New York, Beritasatu.com - Peru memiliki lebih dari dua kali lipat jumlah kasus kematian Covid-19. Menjadikan negara itu dengan tingkat kematian per kapita tertinggi di dunia, menurut data Universitas Johns Hopkins. Data resmi menunjukkan, kasus kematian mencapai lebih dari 180.000 dari data sebelumnya yang hanya melaporkan 69.342 kasus.

Perdana Menteri (PM) Violeta Bermudez mengatakan kepada wartawan, jumlah tersebut naik berdasarkan nasihat dari para ahli Peru dan internasional. Hal ini sejalan dengan apa yang disebut angka kematian berlebih.

Angka kematian berlebih adalah ukuran berapa banyak orang yang meninggal daripada yang diperkirakan berdasarkan beberapa tahun sebelumnya.

"Kami pikir itu adalah tugas kami untuk mempublikasikan informasi terbaru ini," kata Bermudez.

Peru telah menjadi salah satu negara yang paling parah terkena dampak pandemi Covid-19 di kawasan Amerika Latin, yang mengakibatkan sistem perawatan kesehatan yang berlebihan dan kekurangan tangki oksigen.

Jumlah resmi kematian akibat Covid-19 sekarang mencapai 180.764 kasus, peningkatan besar dari angka resmi sebelumnya 69.342.

Sebagai perbandingan, negara tetangga Kolombia telah mencatat 88.282 kasus kematian dan Bolivia telah melaporkan lebih dari 14.000, sementara Brasil memiliki salah satu jumlah kematian tertinggi di dunia dengan lebih dari 460.000.

Tetapi Peru sekarang memiliki jumlah kematian tertinggi di dunia dalam kaitannya dengan ukuran populasinya, menurut data Johns Hopkins.

Hongaria sebelumnya memiliki jumlah kematian per kapita terburuk di sekitar 300 per 100.000 orang. Sekarang Peru berdiri di lebih dari 500 kematian Covid-19 per 100.000 orang.

Rakyat Peru sudah lama curiga bahwa mereka tidak mendapatkan gambaran sebenarnya tentang situasi pandemi Covid-19 yang mengerikan di negara itu dari pemerintah.

Sebuah kelompok kerja ahli pemerintah, dibentuk untuk menganalisis data Peru. Mereka menerbitkan angka yang direvisi setelah menetapkan kriteria yang lebih luas untuk mencatat kematian akibat Covid-19.

Kini diketahui, jumlah kematian per kapita negara itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada Brasil.

Situasi bertambah buruk dengan lambatnya proses vaksinasi Covid-19, dan kesulitan yang tengah dialami negara-negara di Amerika selatan ini.

Sumber: bbc.com