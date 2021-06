Pemanasan Global Akibatkan 1 dari 3 Kasus Kematian Terkait Panas

Selasa, 1 Juni 2021 | 18:09 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Paris, Beritasatu.com- Lebih dari sepertiga kematian terkait panas di musim panas disebabkan oleh perubahan iklim. Pada Senin (31/5/2021), para peneliti juga memperingatkan jumlah kematian yang lebih tinggi saat suhu global naik.

Seperti dilaporkan AFP, penelitian sebelumnya tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi kesehatan manusia sebagian besar memproyeksikan risiko di masa depan dari gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, dan peristiwa ekstrem lainnya yang diperburuk oleh pemanasan global.

Seberapa jauh lebih buruk tergantung pada seberapa cepat umat manusia mengendalikan emisi karbon, yang mencapai rekor tertinggi pada 2019. Tetapi emisi menurun tajam selama pandemi Covid-19.

“Tetapi satu studi baru oleh tim internasional yang terdiri dari 70 ahli adalah salah satu yang pertama dan terbesar untuk melihat konsekuensi kesehatan yang telah terjadi,” kata para penulis.

Penemuan yang dipublikasikan di Nature Climate Change itu sangat mencolok: data dari 732 lokasi di 43 negara yang tersebar di setiap benua yang dihuni mengungkapkan bahwa, rata-rata, 37% dari semua kematian terkait panas dapat dikaitkan langsung dengan pemanasan global.

"Perubahan iklim bukanlah sesuatu di masa depan yang jauh. Kami sudah dapat mengukur dampak negatif pada kesehatan, selain dampak lingkungan dan ekologi yang diketahui," kata penulis senior Antonio Gasparrini, seorang profesor biostatistik dan epidemiologi di London School of Hygiene and Tropical Medicine, kepada AFP.

Para penulis mengatakan, jika diperluas ke seluruh dunia, metode mereka akan menambahkan hingga lebih dari 100.000 kematian terkait panas per tahun yang diletakkan tepat di kaki perubahan iklim buatan manusia.

Angka itu bisa jadi merupakan perkiraan yang terlalu rendah karena dua wilayah yang sebagian besar datanya hilang - Asia Selatan dan Afrika tengah - diketahui sangat rentan terhadap kematian akibat cuaca panas yang ekstrem.

Angka 100.000 tersebut konsisten dengan analisis terbaru dari Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME), yang diterbitkan dalam The Lancet.

IHME menghitung lebih dari 300.000 kematian terkait panas di seluruh dunia dari semua penyebab pada tahun 2019. Jika lebih dari sepertiga dari kematian tersebut disebabkan oleh perubahan iklim, seperti yang dilaporkan oleh tim Gasparrini, total kematian global memang akan lebih dari 100.000 kasus.

India menyumbang lebih dari sepertiga dari total penghitungan IHME, dan empat dari lima negara yang paling parah terkena dampak berada di Asia Selatan dan Afrika Tengah.

Bagian kematian terkait panas yang disebabkan oleh pemanasan global dalam studi baru sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Di Amerika Serikat, Australia, Prancis, Inggris, dan Spanyol, misalnya, persentase kematian terkait panas tersebut secara kasar sejalan dengan rata-rata di semua negara, antara 35 dan 39%. Untuk Meksiko, Afrika Selatan, Thailand, Vietnam, dan Cile, angkanya naik di atas 40%.

Sementara enam negara lain yakni Brasil, Peru, Kolombia, Filipina, Kuwait, dan Guatemala, persentase kematian terkait panas yang disebabkan oleh perubahan iklim mencapai 60 persen atau lebih.

Metodologi kompleks yang menggabungkan data kesehatan dan catatan suhu dari 1991 hingga 2018, ditambah dengan pemodelan iklim. Metodologi memungkinkan para peneliti untuk membandingkan jumlah aktual kematian terkait panas dengan berapa banyak kematian yang lebih sedikit tanpa pemanasan buatan manusia.

