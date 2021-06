Jual Minyak Mentah Sitaan, AS Hasilkan Rp 1,57 Triliun

Selasa, 1 Juni 2021 | 21:14 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menghasilkan sekitar US$ 110 juta (Rp 1,57 triliun) dengan menjual 2 juta barel minyak mentah yang disita. Seperti dilaporkan RT, Selasa (1/6/2021), minyak itu dijual bersama dengan satu kapal tanker di lepas pantai Uni Emirat Arab (UEA) setelah menuduh bahwa produk tersebut adalah Iran.

Kargo dari kapal tanker berbendera Liberia MT Achilleas dibongkar di Houston, Texas. Associated Press melaporkan, mengutip dokumen pengadilan, kargo dijual dengan harga sekitar US$ 55 (Rp 785.202) per barel. Uang itu masuk ke akun escrow, mirip dengan hasil dari operasi sebelumnya.

Statistik nasional, yang diterbitkan oleh Badan Informasi Energi AS, mencantumkan Iran sebagai salah satu sumber minyak mentah pada Maret. Statistik menyatakan impor 33.000 barel per hari, atau sekitar satu juta barel minyak mentah per bulan.

Menurut AP, ketika ditanya tentang impor, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan: "Sejak zaman mantan presiden AS, Bill Clinton, tidak ada minyak yang dibeli dari Iran karena undang-undang mereka."

Pada Februari, AS mengajukan pengaduan hukum yang berusaha untuk menyita minyak di atas kapal Achilleas di bawah undang-undang perampasan terorisme, karena diasumsikan bahwa uang untuk kargo akan diberikan kepada Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).

IRGC ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintahan Trump, yang kemudian mulai menyita pengiriman minyak yang diduga berasal dari Iran berdasarkan undang-undang terorisme.

Klaim penyitaan untuk Achilleas dan kargonya, yang diajukan pada bulan Februari, adalah yang pertama oleh pemerintahan Biden, yang menunjukkan kelanjutan dari kebijakan Iran di Washington. Teheran menyebut penyitaan itu sebagai tindakan pembajakan internasional.

Situasi semakin rumit pada bulan Maret, ketika satu perusahaan minyak yang berbasis di UEA mengajukan klaim atas minyak mentah yang disita, yang pada saat itu dilaporkan telah dibongkar di Houston, Texas.

Fujairah International Oil & Gas Corp (FIOGC), yang dikendalikan oleh penguasa Emirat Fujairah, mengatakan kargo itu miliknya sebagai penjual perantara. Achilleas dikatakan telah disita oleh AS di pelabuhan Fujairah.

Pemerintahan Trump berusaha untuk menahan perdagangan minyak Iran sebagai bagian dari 'kampanye tekanan maksimum' melawan Teheran. AS mengancam siapa pun yang membeli minyak mentah dari Iran dengan sanksi sekunder.

