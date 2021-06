Iran dan Afrika Tengah Kehilangan Hak Suara di Majelis Umum PBB

Kamis, 3 Juni 2021 | 22:05 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres (kanan) dan Presiden Sidang ke-75 Majelis Umum PBB Volkan Bozkir menghadiri pengarahan Sidang Umum PBB tentang Seruan Aksi untuk Hak Asasi Manusia di markas besar PBB di New York, AS, Rabu (24/2/2021). (Foto: Xinhua/PBB)

New York, Beritasatu.com- Iran dan Republik Afrika Tengah (CAR) akan kehilangan hak suara di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan 193 orang. Seperti dilaporkan AP, Rabu (2/6/2021), hal itu disebabkan dua negara tersebut menunggak pembayaran iuran mereka ke anggaran operasional PBB.

“Pembayaran minimum yang diperlukan untuk memulihkan hak suara adalah US$ 16.251.298 (Rp 231 miliar) untuk Iran dan US$ 29.395 (Rp 419 juta) untuk CAR,” kata Sekjen PBB dalam sepucuk surat yang beredar Rabu.

Dalam surat kepada Presiden Majelis Umum Volkan Bozkir, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan tiga negara Afrika lainnya yakni Komoro, Sao Tome dan Principe, dan Somalia - juga menunggak.

Namun Gutteres mengatakan majelis meloloskan resolusi yang mengatakan tiga negara itu masih dapat memberikan suara dalam sesi saat ini yang berakhir pada September.

Piagam PBB menyatakan bahwa anggota yang tunggakannya sama atau melebihi jumlah kontribusi mereka selama dua tahun penuh sebelumnya kehilangan hak suara mereka. Tapi Piagam PBB juga memberi Majelis Umum wewenang untuk memutuskan "bahwa kegagalan membayar disebabkan oleh kondisi di luar kendali anggota," dan dalam hal itu suatu negara dapat terus memilih.

BACA JUGA Majelis Umum PBB Pertimbangkan Seruan Embargo Senjata Myanmar

Menurut surat sekretaris jenderal, pembayaran minimum yang diperlukan untuk memulihkan hak suara adalah US$ 16.251.298 untuk Iran dan US$ 29.395 untuk Republik Afrika Tengah.

“Komoro perlu membayar US$ 871.632 (Rp 12,4 miliar), Sao Tome dan Principe US$ 829.888 (Rp 11,8 miliar), dan Somalia US$ 1.443.640 (Rp 20,5 miliar) untuk mengurangi tunggakan mereka dan menghindari kemungkinan pemotongan hak suara setelah September,” kata surat itu.

Sumber: BeritaSatu.com