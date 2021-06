Indonesia Jadi Mitra ke-13 Prakarsa Pengadaan Global AS

Jumat, 4 Juni 2021 | 21:01 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Perdagangan dan Pengembangan Amerika Serikat (US Trade and Development Agency/USTDA) menyambut Indonesia sebagai mitra ke-13 dalam prakarsa pengadaan global atau Global Procurement Initiative: Understanding Best Value (GPI).

Lewat kemitraan ini, USTDA akan melatih para pejabat pengadaan publik untuk mendapatkan nilai terbesar demi kepentingan investasi infrastruktur publik di Indonesia.

“Bergabungnya Indonesia ke dalam GPI diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara USTDA dan Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Plt Direktur USTDA, Enoh T Ebong lewat siaran pers Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Enoh mengatakan, USTDA memiliki sejarah kemitraan yang kaya dengan pemerintah Indonesia. Kerja sama dalam pengadaan publik diharapkan bisa menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan tangguh bagi masyarakat Indonesia.

“Kami menantikan transformasi positif berkelanjutan yang akan difasilitasi oleh GPI,” kata Enoh.

Di bawah kemitraan ini, USTDA akan memimpin pelatihan secara langsung di AS dan Indonesia, serta secara daring terkait praktik terbaik internasional dan integrasi metodologi nilai terbaik dalam pengadaan publik.

Pelatihan tersebut berkoordinasi dengan program Hukum Pengadaan Pemerintah Fakultas Hukum George Washington University dan praktisi ahli AS yang memiliki pengalaman pengadaan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan pendidikan tinggi yang ekstensif.

Pelatihan ini akan meningkatkan profesionalisme tenaga kerja Indonesia dan penggunaan metodologi pengadaan yang adil, transparan, dan berdasarkan nilai. Topik prioritas akan mencakup kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dan pengadaan sektor spesifik terkait energi, serta teknologi informasi dan komunikasi.

USTDA berfungsi membantu perusahaan-perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat AS melalui ekspor barang dan jasa AS untuk proyek infrastruktur prioritas di negara-negara ekonomi berkembang.

USTDA menghubungkan sektor bisnis AS dengan peluang ekspor melalui pendanaan persiapan proyek dan aktivitas, serta membangun kemitraan yang mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra.

Sumber: BeritaSatu.com