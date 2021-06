Deplu AS Setujui Rencana Penjualan Helikopter Serbu ke Australia

Sabtu, 5 Juni 2021 | 12:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menyetujui potensi penjualan 29 unit helikopter serbu AH-64E Apache ke Australia. Seperti dilaporkan Reuters, pada Kamis (3/6/2021), Pentagon menyebut kesepakatan helikopter buatan Boeing itu mencapai nilai US$ 3,5 miliar (Rp 49,7 triliun).

Penjualan tersebut merupakan salah satu dari serangkaian pembelian Australia pada bulan April yang mencakup 12 pesawat nirawak MQ-9B dan peralatan terkait dengan harga sekitar US$ 1,6 miliar (Rp 22,7 triliun), US$ 1,6 miliar dalam bentuk tank dan kendaraan tempur lapis baja berat dan empat helikopter kargo CH-47F senilai US$ 259 juta (Rp 3,68 triliun).

BACA JUGA Helikopter Serbu AH-64E Apache

“Paket rencana penjualan itu akan mencakup helikopter, 69 mesin cadangan dan peralatan penglihatan malam, serta amunisi seperti 85 rudal Hellfire AGM-114R, peralatan pendukung, suku cadang dan dukungan teknis,” kata Pentagon.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Pentagon memberi tahu Kongres tentang kemungkinan penjualan pada Kamis (3/6).

Departemen Luar Negeri AS menyatakan penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Australia untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan." Sebelumnya Departemen Luar Negeri menyebut Australia salah satu sekutu terpenting Amerika Serikat di Pasifik Barat.

BACA JUGA Indonesia Terima 8 Helikopter Apache Buatan AS

Meskipun disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS, pemberitahuan tersebut tidak menunjukkan bahwa sebuah kontrak telah ditandatangani atau bahwa negosiasi telah selesai.

Pentagon menyatakan Boeing adalah kontraktor utama untuk senjata tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com