Menlu: Isu Laut China Selatan Ujian Hubungan ASEAN-Tiongkok

Selasa, 8 Juni 2021 | 10:59 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Isu Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan khusus menteri luar negeri (menlu) ASEAN dan Tiongkok yang digelar secara fisik di Chongqing, Tiongkok, Senin (7/6/2021). Dalam pertemuan itu, Indonesia mendorong ASEAN dan Tiongkok agar segera melanjutkan pembahasan Code of Conduct (CoC) atau kode perilaku yang telah tertunda selama setahun karena pandemi.

“Mengenai isu Laut Tiongkok Selatan, saya menekankan bahwa kemampuan kita mengelola Laut Tiongkok Selatan akan menjadi ujian bagi hubungan ASEAN-RRT,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pernyataannya yang diterima Beritasatu.com, Selasa (8/6/2021).

Retno mengakui, kemajuan pembahasan CoC sangat lambat. Dia berharap perundingan bisa cepat selesai dengan hasil efektif dan substantif. “Dalam kaitan ini, Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan negosiasi Code of Conduct di Jakarta dalam waktu dekat,” katanya.

Retno juga mendesak semua pihak agar terus mematuhi pelaksanaan Declaration of Conduct (DoC) LCS yang sudah disepakati bersama, termasuk menahan diri (self restraint). Menurutnya, kemampuan ASEAN dan Tiongkok mengelola LCS akan dapat memperkuat kemitraan setara, saling menguntungkan, yang sangat diperlukan bagi perdamaian dan stabilitas global.

“Semua harus dilakukan sesuai dengan UNCLOS 1982,” kata menlu merujuk kepada United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Selain dalam forum ASEAN-Tiongkok, Menlu Retno kembali mengangkat isu LCS saat pertemuan bilateral dengan Kanselir Negara sekaligus Menlu Tiongkok, Wang Yi. Retno sekali lagi menekankan akan pentingnya segera memulai perundingan CoC.

BACA JUGA Konflik Laut China Selatan Sulit Diselesaikan, Kuncinya Dikelola

Pembahasan CoC LCS sudah dimulai sejak 2011 saat keketuaan Indonesia di ASEAN, sayangnya sampai saat ini atau setelah 10 tahun, belum tercapai kesepakatan. CoC diharapkan menjadi turunan khusus dari penerapan UNCLOS 1982 karena di dalamnya termuat berbagai aturan yang dibutuhkan para pihak. Tapi, penyelesaiannya ternyata tidak semudah itu karena campuran antara dimensi hukum dan lebih luas lagi dimensi politik dan strategis global.

LCS menjadi perebutan banyak negara karena merupakan kawasan strategis dimana sepertiga pelayaran maritim dunia melewati perairan itu dengan nilai perdagangan setiap tahun lebih dari US$ 3 triliun (Rp 42.794 triliun). Di ASEAN sendiri ada lima negara yang menjadi pengklaim kawasan LCS yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Sumber: BeritaSatu.com