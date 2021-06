Indonesia Berharap Tiongkok Berbagi Dosis Vaksin Covid-19 Lewat Fasilitas Covax

Selasa, 8 Juni 2021 | 14:31 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia mengharapkan Tiongkok untuk bisa berbagi dosis vaksin lewat skema vaksin multilateral Covax Facility. Dengan diterimanya persetujuan Emergency Use of Listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atas vaksin Sinopharm dan Sinovac, maka peran Tiongkok diharapkan semakin besar dalam mengatasi kesenjangan vaksin Covid-19 di dunia.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (menlu) RI Retno Marsudi saat mengikuti pertemuan khusus para menlu ASEAN dengan menlu Tiongkok yang digelar secara fisik di Chongqing, Tiongkok pada Senin (7/6/2021).

“Kesenjangan vaksin global berisiko memperlama pandemi, termasuk di Asia Tenggara,” ujar Retno dalam pernyataannya terkait pertemuan itu yang diterima Beritasatu.com, Selasa (8/6/2021).

Menlu mengungkapkan, 75% vaksin Covid-19 saat ini dinikmati oleh 10 negara dan hanya 0,4% yang dinikmati oleh negara berpendapatan rendah. Sedangkan, ASEAN baru memvaksinasi 7,8% populasinya.

“RRT (Tiongkok) dalam hal ini memainkan peran sangat penting dalam meningkatkan kerja sama vaksin,” ujarnya.

Retno mengatakan, pandemi masih jauh dari selesai. Oleh karena itu, menlu berharap peningkatan kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam dukungan terhadap ASEAN Covid-19 Response Fund, berbagi lebih banyak dosis (dosis sharing) melalui Covax Facility demi memenuhi akses vaksin yang setara untuk seluruh negara (equal access for vaccines to all countries).

“Ke depan, peningkatan kerja sama juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan cara memproduksi di negara-negara lain,” kata menlu.

Retno mengatakan, di luar isu vaksin, kemitraan ASEAN-Tiongkok dalam membangun ketahanan kesehatan kawasan juga sangat penting sebagai antisipasi pandemi di masa depan. Caranya dengan penguatan penguatan sistem deteksi dini, investasi dalam industri kesehatan, termasuk sektor farmasi, penelitian dan pengembangan, dan pembentukan pusat produksi vaksin regional.

“Di tingkat global, kita harus bekerja sama untuk memajukan kepentingan negara-negara berkembang pada perjanjian internasional tentang kesiapsiagaan pandemi,” kata Retno.

Pertemuan khusus menlu ASEAN dan menlu Tiongkok, Wang Yi, dilaksanakan dalam rangka perayaan 30 tahun hubungan kemitraan antara ASEAN dan Tiongkok. Tiongkok adalah salah satu mitra strategis dan terpenting ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan 3 isu utama yaitu peningkatan respons ASEAN-Tiongkok terhadap pandemi, pemajuan kerja sama untuk pemulihan ekonomi berkelanjutan, serta perdamaian dan stabilitas di kawasan.

