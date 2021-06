AS Longgarkan Izin Perjalanan untuk 110 Negara

Rabu, 9 Juni 2021 | 11:40 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) telah melonggarkan rekomendasi perjalanan ke lebih dari 110 negara dan wilayah, termasuk Jepang dan Singapura.

Peringkat baru CDC, pertama kali dilaporkan oleh Reuters dan diposting di situs web CDC pada Senin (8/6/2021), termasuk 61 negara yang diturunkan dari peringkat "Level 4" tertinggi. Level ini tidak menyarankan semua perjalanan untuk individu yang divaksinasi penuh.

“Tambahan 50 negara dan wilayah telah diturunkan ke ‘Level 2’ atau ‘Level 1’,” kata juru bicara CDC.

Negara-negara dengan peringkat terendah untuk risiko Covid-19 sekarang termasuk Singapura, Israel, Korea Selatan, Islandia, Belize, dan Albania.

BACA JUGA Biden Tandatangani Larangan Perjalanan dari Afsel Tekan Varian Baru Covid-19

Di antara negara yang sekarang terdaftar di "Level 3", adalah Prancis, Ekuador, Filipina, Afrika Selatan, Kanada, Meksiko, Rusia, Spanyol, Swiss, Turki, Ukraina, Honduras, Hungaria, dan Italia.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah memperbarui rekomendasinya untuk mencerminkan pembaruan metodologi baru-baru ini. Tetapi Deplu AS mencatat tidak semua peringkat direvisi karena faktor-faktor lain termasuk "ketersediaan penerbangan komersial, pembatasan masuknya warga negara AS, dan hambatan untuk mendapatkan hasil tes Covid dalam tiga kalender. hari".

Departemen Luar Negeri menurunkan peringkatnya di 85 negara dan wilayah, termasuk Jepang.

BACA JUGA AS Pertimbangkan Cabut Larangan Perjalanan dari Eropa dan Brasil

Pada 24 Mei, Departemen Luar Negeri telah mendesak agar tidak melakukan perjalanan ke Jepang. Deplu beralasan gelombang baru kasus virus corona sebelum Olimpiade Tokyo akan dimulai pada 23 Juli.

CDC menyatakan perubahan itu terjadi setelah merevisi kriteria pemberitahuan kesehatan perjalanan. CDC mengatakan juga merevisi peringkatnya untuk Amerika Serikat menjadi "Level 3" dari "Level 4".

Badan tersebut menambahkan kriteria baru untuk rekomendasi Level 4 "hindari semua perjalanan" telah berubah menjadi 500 kasus per 100.000 dari 100 kasus Covid-19 per 100.000.

Sumber: BeritaSatu.com