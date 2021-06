AS Beli 500 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Disumbangkan

Kamis, 10 Juni 2021 | 12:27 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Pemerintahan Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Joe Biden akan memberikan 500 juta dosis vaksin Pfizer Covid-19 ke sekitar 100 negara selama dua tahun ke depan.

Seperti dilaporkan BBC, Rabu (9/6/2021), ssekitar 200 juta dosis akan didistribusikan tahun 2021, dengan sisanya dikirimkan pada 2022. AS memang telah berada di bawah tekanan untuk menaikkan tingkat vaksinasi di negara-negara miskin.

Langkah itu datang saat Biden mendarat di Inggris pada awal perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden AS.

Gedung Putih belum secara resmi mengomentari rencana untuk meluncurkan 500 juta dosis di seluruh dunia.

Tetapi ketika ditanya apakah pemerintah AS memiliki strategi vaksinasi untuk dunia, Biden berkata: "Saya memilikinya, dan saya akan mengumumkannya," sebelum naik ke Air Force One.

Sementara Reuters melaporkan AS akan menyumbangkannya ke 92 negara berpenghasilan rendah dan Uni Afrika, tambah mereka.

Donasi akan melalui fasilitas vaksin Covax yang mendistribusikan suntikan Covid-19 ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dan didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI).

Pada Kamis (10/6), Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan kesepakatan di pertemuan Kelompok Tujuh negara-negara terkaya di dunia di Inggris. Kesepakatan itu dinegosiasikan selama empat minggu terakhir oleh koordinator respons Covid-19 Gedung Putih Jeff Zients dan tim gugus tugas virus corona, kata salah satu sumber.

Presiden AS mengaku dia memiliki strategi vaksin global dan akan mengumumkannya tetapi tidak memberikan rincian.

The New York Times melaporkan bahwa AS akan membeli dosis dengan harga "nirlaba", mengutip orang-orang yang mengetahui kesepakatan itu. Mereka juga melaporkan bahwa CEO Pfizer Albert Bourla akan menemani Biden selama pengumuman tersebut.

“Perjanjian tersebut merupakan tambahan dari 300 juta vaksin yang telah dibeli Amerika Serikat dari Pfizer dan menjadikan jumlah total tembakan Pfizer-Biontech yang dibeli oleh Amerika Serikat menjadi 800 juta,” kata Times.

Sumber: BeritaSatu.com