Tesla Akan Kembali Menerima Bitcoin dengan Energi Bersih

New York, Beritasatu.com - Elon Musk, CEO pembuat kendaraan listrik Tesla, mengatakan Tesla Inc. akan menerima bitcoin sebagai pembayaran transaksi. Namun, kebijakan tersebut akan kembali diterapkan setelah mata uang virtual didapat dengan lebih banyak energi bersih atau ramah lingkungan.

Produsen otomotif asal Amerika Serikat (AS) tersebut menyulut sensasi pada Februari, ketika mengumumkan bahwa pelanggan dapat membayar produknya menggunakan cryptocurrency, opsi yang dimungkinkan pada akhir Maret.

Namun kemudian Musk berubah pikiran, menunjukkan bahwa bitcoin tidak lagi diterima demi kepentingan melindungi lingkungan. "Anda sekarang dapat membeli Tesla dengan Bitcoin," katanya pada Maret, hanya untuk mengatakan pada Mei bahwa praktik ditangguhkan.

"Ketika ada konfirmasi penggunaan energi bersih yang wajar (sekitar 50%) oleh penambang (mata uang kripto) dengan tren masa depan yang positif, Tesla akan kembali mengizinkan transaksi Bitcoin," tulis miliarder itu di media sosial Twitter, baru-baru ini.

Bitcoin diproduksi oleh komputer canggih yang harus menyelesaikan persamaan, sehingga mengkonsumsi sejumlah besar listrik dalam prosesnya.

Jurnal sains Nature baru-baru ini menerbitkan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa penambangan bitcoin Tiongkok, yang hampir memberi daya 80% dari seluruh perdagangan mata uang kripto dunia. Sementara sebagian dari tempat-tempat penambangan itu dijalankan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, dengan demikian berisiko membahayakan tujuan iklim negara.

Musk pada Minggu (13/6/2021) juga bereaksi terhadap sebuah artikel yang menampilkan kemungkinan Musk memanipulasi harga pasar bitcoin untuk kepentingan bisnis dengan unggahannya di Twitter. Taipan tersebut secara teratur membuat nilai bitcoin bergerak ke satu arah atau arah lainnya.

"Ini tidak tepat. Tesla hanya menjual sekitar 10% kepemilikan untuk mengonfirmasi bahwa BTC dapat dilikuidasi dengan mudah tanpa pergerakan pasar," katanya.

Produsen mobil AS tersebut sempat mengumumkan pada awal Februari bahwa pihaknya menginvestasikan US$ 1,5 miliar dari uang tunai yang cukup dalam bitcoin dan sejak itu telah menjual sebagiannya.

Pusat Cambridge untuk Pembiayaan Alternatif memperkirakan, sekitar 39% penambangan kripto didukung oleh sumber terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga air.

Ini dinilai bahwa Musk masih melihat masa depan untuk adopsi Bitcoin yang lebih luas, setelah ia mengkritik mata uang digital karena menjadi penghisap energi dan terlalu mengandalkan bahan bakar fosil. Bitcoin melonjak 9% pada Minggu (13/6/2021) dan diperdagangkan di level US$ 39.580, mendekati level tertinggi dua minggu, pada pukul 8 pagi di London pada Senin (14/6/2021).

"Sikap Elon tampaknya memoderasi dan memberikan target yang tidak jauh," kata Jonathan Cheesman, kepala penjualan di pertukaran derivatif crypto FTX.

"Reli sudah sedang berlangsung saat pasar berspekulasi tentang pembelian yang akan segera terjadi dari MicroStrategy dan komentar kelompok G7 tentang crypto terdengar netral, bahkan optimis, tentang inovasi digital," imbuhnya.

MicroStrategy Inc., dengan CEO Michael Saylor telah menjadi salah satu yang vokal untuk penggunaan bitcoin, minggu lalu meningkatkan penawaran obligasi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi untuk tujuan membeli cryptocurrency menjadi US$ 500 juta dari sebelumnya US$ 400 juta.

Adapun unggahan Musk pada Minggu adalah balasan atas laporan di CoinTelegraph, yang mengutip Magda Wierzycka, kepala eksekutif dari aset manajemen Afrika Selatan Sygnia, Ia mengatakan, unggahan Musk di Twitter baru-baru ini tentang Bitcoin seharusnya mendorong investigasi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

"Kami mungkin akan segera mendekati 50% dari yang Anda kira. Sudah ada perubahan besar yang terjadi saat Tiongkok menutup operasi penambangan bitcoin di provinsi-provinsi yang sebagian besar ditenagai oleh batu bara," Fred Thiel, CEO Marathon Digital Holdings Inc., mengatakan tentang ambang batas Musk untuk penggunaan energi bersih. (afp/sumber lain/eld)

