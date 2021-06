Setelah 17 Tahun, Perang Dagang AS- Uni Eropa Mereda

Rabu, 16 Juni 2021 | 00:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Brussels, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan para pemimpin Uni Eropa (UE) mengakhiri satu front dalam perang dagang era Trump. Seperti dilaporkan Reuters, Selasa (15/6/2021), kedua pihak menyetujui gencatan senjata dalam perselisihan 17 tahun mengenai subsidi pesawat.

Mengutip penyair Irlandia WB Yeats pada awal pertemuan puncak UE-AS pertamanya sebagai presiden, Biden juga mengatakan dunia sedang berubah dan bahwa demokrasi Barat perlu bersatu.

“Dunia telah berubah, benar-benar berubah,” kata Biden, seorang Irlandia-Amerika, seraya mengutip dari puisi Paskah 1916, dalam sambutannya yang menunjuk pada tema perjalanan delapan harinya melalui Eropa: kebangkitan Tiongkok, pandemi Covid-19 dan perubahan iklim.

Duduk di meja oval di markas besar Uni Eropa dengan pejabat kabinet AS, Biden mengatakan kepada para pemimpin lembaga Uni Eropa bahwa blok dan AS bekerja sama adalah "jawaban terbaik untuk menghadapi perubahan ini" yang katanya membawa "kecemasan besar".

Biden sebelumnya mengatakan bahwa dia memiliki pendapat yang sangat berbeda dari pendahulunya. Mantan presiden Donald Trump juga mengunjungi lembaga-lembaga UE, pada Mei 2017, tetapi kemudian memberlakukan tarif pada UE dan mempromosikan Brexit – kepergian Inggris dari blok tersebut.

“Saya pikir kami memiliki peluang besar untuk bekerja sama dengan UE serta NATO dan kami merasa cukup baik tentang hal itu,” kata Biden setelah berjalan melalui Gedung Eropa berkaca futuristik, juga dikenal sebagai The Egg, ke ruang pertemuan puncak dengan pimpinan institusi UE.

“Sangat penting bagi AS untuk memiliki hubungan yang baik dengan NATO dan UE. Saya memiliki pandangan yang sangat berbeda dari pendahulu saya,” katanya.

Kedua belah pihak sepakat untuk menghapus tarif barang senilai US$ 11,5 miliar dari anggur UE hingga tembakau dan minuman beralkohol AS selama lima tahun. Tarif diberlakukan atas dasar saling balas atas rasa frustrasi bersama dengan subsidi negara untuk pembuat pesawat AS Boeing dan saingannya di Eropa, Airbus.

“Pertemuan ini dimulai dengan terobosan pada pesawat. Ini benar-benar membuka babak baru dalam hubungan kami karena kami beralih dari litigasi ke kerja sama di pesawat – setelah 17 tahun berselisih. Hari ini, kami telah mewujudkannya,” kata kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

