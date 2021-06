Tiba di Jenewa, Biden Nyatakan Siap Hadapi Putin

Rabu, 16 Juni 2021 | 07:50 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Joe Biden, sewaktu menjabat Wapres AS, berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 10 Maret 2011. (Foto: AFP)

Jenewa, Beritasatu.com - Presiden AS Joe Biden pada Selasa (15/5/2021) waktu setempat tiba di Jenewa, Swiss, untuk pertemuan puncak dengan pemimpin Rusia, Presiden Vladimir Putin. Pertemuan ini oleh pihak Gedung Putih diharapkan memberi kejelasan antara hubungan AS dan Rusia.

Kepada wartawan yang menanyakan kesiapannya menghadapi pertemuan yang menegangkan itu, Biden tersenyum. “Saya selalu siap,” tegasnya.

Biden dan Putin akan bertemu selama empat hingga lima jam pada Rabu (16/6/2021) siang waktu setempat di sebuah vila tepi danau yang elegan di Jenewa. Kondisinya hampir sama ketika pada KTT perang dingin antara presiden AS Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev yang juga berlangsung di kota Swiss pada tahun 1985.

Salah satu dari sedikit hal yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak adalah bahwa hubungan antara Moskow dan Washington tengah berada di titik terendah sejak hari-hari yang jauh dari pertikaian negara adidaya AS-Uni Soviet.

Namun dalam pertemuan kali ini, ketegangan bukan tentang senjata nuklir strategis dan ideologi yang bersaing. Namun bagaimana pemerintahan Biden memandang Rusia yang semakin “nakal” dan otoriter.

Permasalahan seperti serangan dunia maya terhadap entitas AS dan campur tangan dalam dua pemilihan presiden AS terakhir, hingga pelanggaran hak asasi manusia dan agresi terhadap Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya, menjadi daftar tuduhan AS terhadap Kremlin.

Dalam sebuah wawancara dengan NBC menjelang pertemuan puncak ini, Putin mencemooh tuduhan AS.

Selain menyangkal tuduhan Amerika Serikat pihaknya terlibat sebagai geng peretasan dan ransomware yang berbasis di Rusia, Putin menolak dikaitkan dengan kematian banyak lawan politiknya selama dua dekade ia berkuasa.

Mengatasi salah satu gangguan utama dalam hubungan dengan Washington dan dengan Uni Eropa, Putin bersikeras dia tidak dapat disalahkan atas keracunan yang hampir fatal dan dipenjaranya Alexei Navalny, salah satu dari sedikit tokoh oposisi Rusia yang tersisa.

Sejak Selasa petang suasana di Jenewa menjadi lebih ramai dengan kehadiran kelompok demonstran yang menuntut pembebasan Navalny, dan meneriakan kata “Rusia tanpa Putin”.

Yuri Ushakov, penasihat urusan luar negeri Putin mengatakan kepada wartawan di Moskow, hubungan AS-Rusia berada di “jalan buntu" dan hampir kritis.

“Ada beberapa alasan untuk optimis, meskipun tidak banyak", tambahnya.

Tim Biden juga tak yakin ada peluang perubahan besar dari pertemuan tersebut. Sukses, kata pihak Gedung Putih, hanya akan berhasil menurunkan suhu dan menjalin hubungan yang dapat diprediksi dan stabil.

“Pihak AS tidak mengharapkan mendapat kiriman besar", kata pejabat senior Biden.

Sumber: AFP