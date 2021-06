Kasus Kematian Covid-19 di AS Capai Angka 600.000

Rabu, 16 Juni 2021 | 11:37 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Seorang wanita berjalan melewati toko di 5th Avenue dengan mengenakan masker di New York, AS, pada Kamis 13 Mei 2021, di tengah pandemi Covid-19. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Kasus kematian akibat Covid-19 di AS mencapai 600.000 pada Selasa (15/6/2021) waktu setempat. Pada waktu yang bersamaan, negara itu telah meningkatkan upaya vaksinasi untuk menurunkan kasus harian dan kasus kematian yang memungkinkan negara itu bisa bangkit.

Jumlah korban meninggal, seperti yang dicatat oleh Universitas Johns Hopkins, lebih besar dari populasi Baltimore atau Milwaukee. Ini hampir sama dengan jumlah orang Amerika yang meninggal karena kanker pada tahun 2019.

Di seluruh dunia, angka kematian Covid-19 mencapai sekitar 3,8 juta.

Pencapaian itu terjadi pada hari yang sama ketika California dan New York mencabut sebagian besar pembatasan, untuk bergabung dengan negara bagian lain dalam membuka jalan, apa yang bisa menjadi musim panas yang menyenangkan dan mendekati normal bagi banyak orang Amerika.

“Jauh di lubuk hati saya ingin bersukacita (pencabutan pembatasan),” kata Rita Torres, pensiunan administrator universitas di Oakland, California.

Tapi dia berencana untuk melakukannya perlahan. “Karena itu seperti, apakah ini terlalu cepat? Apakah kami akan menyesal?”

Dengan kedatangan vaksin pada pertengahan Desember lalu, kasus kematian Covid-19 per hari di AS telah turun menjadi rata-rata sekitar 340, dari tertinggi lebih dari 3.400 pada pertengahan Januari. Kasus harian rata-rata sekitar 14.000 sehari, turun dari seperempat juta per hari selama musim dingin.

Tetapi diperkirakan, jumlah kematian sebenarnya di AS dan di seluruh dunia jauh lebih tinggi, dengan banyak kasus diabaikan atau mungkin disembunyikan oleh beberapa negara.

Presiden AS Joe Biden mengakui kasus kematian Covid-19 di negaranya mendekat 600.000 kasus pada Senin, saat kunjungannya ke Eropa.

Ia mengatakan sementara kasus baru dan kematian menurun secara dramatis di AS. "Namun masih ada terlalu banyak nyawa yang hilang, dan sekarang bukan waktunya untuk menurunkan kewaspadaan kita".

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyatakan, lebih dari 50 persen orang Amerika telah mendapatkan setidaknya satu dosis vaksin.

Tetapi permintaan untuk vaksinasi di AS telah turun secara dramatis, meninggalkan banyak tempat dengan surplus dosis vaksin dan menimbulkan keraguan apakah negara itu akan memenuhi target Biden untuk memiliki 70 persen orang dewasa Amerika setidaknya sebagian divaksinasi pada 4 Juli.

Menurut CDC, Pada seminggu yang lalu, AS rata-rata menyuntikan 1 juta vaksin per hari, turun dari rata-rata sekitar 3,3 juta per hari pada pertengahan April.

CDC mengungkapkan, usia dan populasi yang menunjukkan, orang kulit hitam, latin, dan penduduk asli Amerika dua hingga tiga kali lebih mungkin meninggal karena Covid-19 daripada orang kulit putih.

Analisis Associated Press menemukan, orang Latin sekarat pada usia yang jauh lebih muda daripada kelompok lain. Orang Hispanik antara 30 dan 39 tahun telah meninggal lima kali lipat dari orang kulit putih dalam kelompok usia yang sama.

Secara keseluruhan, orang Amerika kulit Hitam dan Hispanik memiliki akses yang lebih sedikit ke perawatan medis dan kesehatannya lebih buruk, dengan tingkat kondisi yang lebih tinggi seperti diabetes dan tekanan darah tinggi.

