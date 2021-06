Pasar Asia Terkoreksi Menunggu Hasil The Fed

Kamis, 17 Juni 2021 | 09:29 WIB

Washington, Beritasatu.com - Pasar sebagian besar terkoreksi di Asia pada perdagangan Rabu (16/6/2021), menyusul petunjuk hangat dari Wall Street. Pembacaan mengenai inflasi menimbulkan kekhawatiran investor, tepat ketika Federal Reserve System (The Fed) memulai pertemuan kebijakan.

Investor tetap bersikap hati-hati menjelang pertemuan pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS) yang diawasi ketat. Sementara The Fed tengah mendiskusikan rencana untuk kebijakan longgar dalam menghadapi pemulihan ekonomi dari keruntuhan akibat virus corona tahun lalu.

Sumbangan The Fed dan pengeluaran pemerintah yang besar telah menjadi kunci untuk memacu rebound dan lebih dari satu tahun reli ekuitas. Ditambah dengan peluncuran vaksin dan pelonggaran tindakan pembatasan.

Tetapi ada kekhawatiran bahwa dukungan tersebut, termasuk pembelian obligasi Fed yang besar dan rekor suku bunga rendah, akan terbukti menjadi pedang bermata dua. Pasalnya, ada kemungkinan harga melonjak dan ekonomi terlalu panas, yang menyebabkan kenaikan tajam dalam biaya pinjaman.

Pejabat bank secara konsisten berusaha untuk meyakinkan pasar bahwa lonjakan inflasi, yang telah diperkirakan, akan berlangsung sementara. Selain itu, kebijakan moneter akan tetap akomodatif selama perekonomian membutuhkannya.

Namun investor tetap skeptis, terutama setelah kumpulan data AS terbaru, yang menunjukkan indeks harga produsen (PPI) mencapai 6,6% pada Mei, di atas perkiraan dan di level tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2010.

Hal ini memicu kekhawatiran kenaikan terjadi menyeluruh. Penjualan ritel turun lebih dari perkiraan, menunjuk pemulihan yang akan terhambat.

Pembacaan Selasa (15/6) muncul hanya beberapa hari setelah indeks harga konsumen (CPI) mencapai level tertinggi 13 tahun.

Tidak Ada Perubahan

The Fed diperkirakan tidak akan mengumumkan perubahan apa pun ketika mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu, tetapi dapat menawarkan jaminan bahwa pihaknya mengawasi kenaikan harga.

Para bankir sentral Amerika Serikat (AS) telah menjelaskan pihaknya tidak akan mengubah kebijakan moneter sampai mereka melihat tanda-tanda bahwa lapangan kerja dan inflasi telah pulih dari kerusakan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi Covid-19.

Tetapi waktu itu mungkin mendekat lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya, di tengah percepatan pembukaan kembali ekonomi terbesar di dunia tersebut, didorong oleh vaksinasi yang meluas dan bantuan pemerintah dalam jumlah besar.

The Fed memangkas suku bunga pinjaman acuan menjadi nol pada Maret 2020 dan telah membeli US$ 120 miliar per bulan dalam bentuk obligasi untuk menyediakan likuiditas guna mendukung perekonomian.

Tetapi kenaikan harga telah memicu kekhawatiran bahwa pembuat kebijakan harus menarik kembali stimulus itu lebih awal atau lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini kemudian dapat mengerem rebound ekonomi, yang akan merusak agenda kebijakan Presiden AS Joe Biden.

Angka pengangguran AS telah turun, tetapi tetap di angka 5,8% pada Mei. Sementara harga konsumen dan produsen melonjak, masing-masing menjadi 5,0% dan 6,6%.

Gubernur The Fed Jerome Powell telah menyampaikan pesan bahwa lonjakan harga sebagian besar bersifat sementara. Dalam konferensi pers ia kemungkinan akan mengulangi sikap itu, bahkan sambil menekankan bank sentral tetap waspada dan akan bertindak jika diperlukan untuk menahan inflasi.

Namun demikian, beberapa ekonom dan analis telah membunyikan alarm waspada.

"Jika kebijakan moneter The Fed benar-benar bergantung pada data, seperti yang dikatakan The Fed, ia akan mengakui bahwa risiko kenaikan inflasi yang terus-menerus telah meningkat. Dan jalur kebijakan yang bijaksana adalah bergerak untuk mengumumkan bahwa pihaknya akan mulai mengurangi atau taper (pembelian aset)," kata Mickey Levy dari Berenberg Capital Markets, Rabu (16/6).

Prakiraan Baru

Anggota Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pembuat kebijakan The Fed akan menawarkan pembaruan proyeksi ekonomi. Hasil ini diharapkan mencerminkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan yang lebih kuat, sekaligus akan memajukan tanggal kenaikan pertama suku bunga utama yang diharapkan, mungkin segera setelah 2023.

Langkah pertama adalah pengurangan program pembelian obligasi besar-besaran. Powell dapat memberi sinyal bahwa para pejabat bank sentral akan segera mulai setidaknya berbicara tentang waktu yang tepat, meskipun sebagian besar memperkirakan rencana sebenarnya akan muncul Agustus mendatang.

Krishna Guha dari Evercore ISI mengatakan rencana The Fed berhasil dan sebagian besar pasar menerima kenaikan harga sebesar itu bersifat sementara, memberi mereka waktu untuk bereaksi.

"(Namun) kesabaran bukanlah imobilitas," kata Guha dalam sebuah analisis. FOMC dinilai ingin bergerak secara metodis, memulai diskusi yang mengerucut sekarang untuk perubahan yang diterapkan pada akhir tahun atau awal 2022.

"(Itu) memberi FOMC opsi untuk mempercepat garis waktu jika diperlukan untuk mengamankan ekspektasi inflasi terhadap kejutan terbalik serial," imbuhnya. (afp/eld)

