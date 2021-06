Junta Myanmar Alihkan Pembelian Vaksin untuk Senjata

Kamis, 17 Juni 2021 | 20:32 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Situasi tanggap darurat Covid-19 di Myanmar semakin memburuk pasca kudeta militer Februari lalu. Junta militer melemahkan upaya penanganan Covid-19 di negara itu, salah satunya menekan kepala lembaga tanggap darurat Covid-19 untuk membatalkan pembelian vaksin agar dananya dialihkan untuk pembelian senjata.

“Junta menekan lembaga tanggap Covid-19 untuk membatalkan pembelian vaksin supaya mereka bisa membeli Sputnik, senjata,” kata Koordinator The Alternative ASEAN Network on Burma, Debbie Stothard, dalam webinar internasional bertema Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar, Kamis (17/6/2021).

Debbie mengatakan pada 10 Juni 2021, mantan kepala tanggap Covid-19, Dr Htar Htar Lin, ditangkap setelah menjadi buronan. Dia akan diadili atas tuduhan pemberontakan dengan ancaman hukuman mati. Pasca kudeta, grafik kasus harian Covid-19 di Myanmar menurut Worldometers menunjukkan penurunan infeksi sangat drastis. Padahal, faktanya adalah infrastruktur kesehatan yang lemah diperburuk oleh kekerasan militer.

BACA JUGA ASEAN Harus Percepat Penunjukan Utusan Khusus untuk Myanmar

“Terima kasih junta militer karena mereka secara mujizat berhasil membasmi pandemi Covid-19. Apakah Anda percaya? Saya sendiri tidak percaya. Sebenarnya yang terjadi adalah junta militer melemahkan respon tanggap Covid,” kata Debbie.

Debbie mengatakan militer telah membunuh dan memukuli tenaga kesehatan, menembak ambulans, menembaki rumah sakit (RS), bahkan mengubah RS menjadi basis atau markas militer. Menurutnya, situasi itu bisa memicu Myanmar menjadi sumber varian baru Covid-19.

“Ini tren sangat mengkhawatirkan, kami tidak tahu berapa orang telah terinfeksi Covid-19 dan tenaga kesehatan sangat khawatir dengan situasi di Myanmar saat ini,” katanya.

Debbie mengatakan upaya tanggap darurat Covid-19 pada 2020 sangat tergantung kepada lembaga swadaya masyarakat terutama di daerah yang terpengaruh konflik dan daerah terpencil. Setelah kudeta, junta justru mengarahkan serangan ke tenaga kesehatan.

Dia mengatakan junta juga memecat para staf di departemen-departemen pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan dan Olah Raga, serta secara efektif menghentikan panduan Covid-19, langkah keselamatan, tracking, dan jadwal vaksinasi Covid-19.

BACA JUGA Indonesia Harus Hentikan Perusahaan yang Berbisnis dengan Junta Myanmar

Akibatnya, para pekerja kesehatan bergabung dalam Gerakan Pembangkangan Sipil, yaitu sekitar 500.000 dari 110.000 staf Kementerian Kesehatan dan Olah Raga. Selain itu, 357 dari 1.162 rumah sakit (RS) pemerintah ditutup, sedangkan 27 RS lainnya tidak memiliki cukup staf. Ditambah, jutaan orang yang sebelumnya diam di rumah untuk menghindar penularan Covid-19 justru ikut bergabung dalam aksi protes (mencakup 95% warga Myanmar).

“Tenaga kesehatan penerima dosis 1 vaksin Covid-19 menolak menerima dosis 2 supaya tidak bisa dipaksa kembali bekerja. Ini menimbulkan situasi sangat besar di negara itu,” kata Debbie.

Debbie menyebut kondisi darurat kesehatan diperparah dengan kelumpuhan ekonomi akibat pembangkangan sipil dan pemogokan massal. Junta juga membantai pekerja pabrik dan menekan serikat pekerja sehingga menyebabkan 600.000 orang kehilangan pekerjaan.

“Junta tampaknya menikmati menghancurkan ekonomi dan berharap ASEAN terus memberikan dukungan politik, keamanan kepada mereka,” ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com