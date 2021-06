India Masih Ingin Lanjutkan Ekspor Vaksin Covid-19

Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:47 WIB

New Delhi, Beritasatu.com- India, produsen vaksin terbesar di dunia, ingin melanjutkan ekspor vaksin virus corona. Seperti dilaporkan The Associated Press, Sabtu (19/6/2021), keinginan India tidak dapat dilakukan sampai kebutuhan domestiknya terpenuhi.

“Setelah kebutuhan mendesak kami untuk memvaksinasi sebagian besar orang India tercapai dan stok vaksin tersedia dari berbagai sumber, kami kemudian ingin memainkan peran melayani orang lain dan memberikan vaksin kepada mereka,” kata kepala gugus tugas Covid-19 India, Vinod K Paul dalam satu wawancara. dengan The Associated Press.

Paul membela langkah pemerintah India untuk membatasi ekspor vaksin pada bulan April karena memerangi lonjakan infeksi yang ganas.

Paul mencatat bahwa India telah memberikan jumlah vaksin yang “substansial” pada awal tahun saat meluncurkan program imunisasinya sendiri. “Jadi itu harus dihormati dan harus diakui, karena belum banyak negara yang melakukan itu,” katanya.

Sejak Januari, India mulai mengekspor vaksin ke lebih dari 90 negara. Tetapi ekspor berhenti ketika infeksi melonjak di India, meninggalkan banyak negara berkembang tanpa pasokan yang memadai dan memengaruhi jutaan orang.

Ketika para kritikus menuduh India salah mengelola upaya vaksinasi yang lamban di dalam negeri, negara-negara seperti Nepal dan Bangladesh mulai melirik Tiongkok untuk mengisi kekurangan vaksin mereka.

Serum Institute of India, pembuat vaksin terbesar di dunia, juga meninggalkan perannya sebagai pemasok utama Covax, proyek yang didukung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memasok vaksin ke wilayah miskin di dunia.

Bulan lalu, dikatakan India mungkin tidak dapat mulai memberikan dosis vaksin hingga akhir tahun ini. Kondisi itu memberikan pukulan signifikan bagi upaya global untuk mengimunisasi orang terhadap virus corona.

Paul mengatakan dimulainya kembali ekspor masih "sangat dalam radar". Tetapi ketika ditanya kapan pembatasan akan dicabut, dia menjawab, “Tidak adil untuk menentukan tanggal pada saat ini.”

Kasus virus corona yang dikonfirmasi di India telah melampaui 29 juta jiwa, sementara kematian telah melonjak melampaui 380.000 jiwa. Para ahli percaya bahwa kedua angka itu terlalu kecil.

Laporan media telah meragukan pengumpulan data pemerintah, dengan krematorium dan penghitungan kematian di seluruh negara bagian menunjukkan angka yang berbeda. Namun Paul mengatakan pemerintah tidak punya alasan untuk menyembunyikan kematian atau kasus Covid-19.

