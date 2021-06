Vaksinasi Covid-19 di India Capai Rekor 7,5 Juta Dosis Per Hari

Selasa, 22 Juni 2021 | 08:12 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Seorang petugas kesehatan menyuntik seorang wanita dengan suntikan vaksin Covid-19 Covishield di Pusat vaksinasi di New Delhi, India pada Senin 21 Juni 2021 setelah India membuka vaksinasi gratis untuk semua orang dewasa. (Foto: AFP)

New Delhi, Beritasatu.com- Otoritas India mengumumkan pada Senin (21/6/2021), telah memberikan rekor 7,5 juta dosis vaksin Covid-19 dalam satu hari lewat kampanye nasional vaksin gratis.

Seperti dilaporkan RT, rekor pencatatan dosis vaksin itu menyusul konfirmasi Perdana Menteri Narendra Modi baru-baru ini bahwa pemerintah akan membeli 75% dosis yang diproduksi produsen di India. Vaksin tersebut lalu diberikan ke pusat vaksinasi negara bagian secara gratis.

Untuk mempercepat upaya vaksinasi, Kementerian Kesehatan India telah mengabaikan aturan impor yang biasanya ketat untuk memperoleh lebih banyak dosis tusukan buatan luar negeri, termasuk oleh Pfizer-Biontech, serta menggunakan Oxford-Astrazeneca dan Covaxin Bharat Biotech yang diproduksi di dalam negeri.

“Ini menandai awal dari berakhirnya kesulitan terkait Covid-19 di negara ini,” kata Giridhara Babu, anggota Dewan Penelitian Medis India, sehubungan dengan rekor tersebut.

Sebelum intervensi pemerintah, sebagian Indiaa telah menghadapi kekurangan suntikan Covid-19 yang serius, dengan penduduk mencari rumah sakit swasta yang menyuntik warga dengan harga antara US$ 9 dan US$ 24 per dosis, yang menyebabkan kekhawatiran bahwa gelombang infeksi ketiga dapat menyerang kelompok yang tidak divaksinasi.

Namun, dengan program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah federal sekarang sedang berlangsung, beberapa bagian India telah mulai melonggarkan pembatasan penguncian yang diberlakukan di tengah rekor lonjakan infeksi.

Baru-baru ini, New Delhi, yang telah menjadi salah satu kota dengan dampak terburuk di negara itu, telah mulai kembali normal, meskipun langkah-langkah jarak sosial tetap diberlakukan.

Sejak awal pandemi, India telah mencatat lebih dari 29,9 juta kasus Covid atau tertinggi kedua secara global setelah Amerika Serikat. India telah memvaksinasi 280 juta orang di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com