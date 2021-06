Hamid Karzai Sebut AS Gagal di Afganistan

Selasa, 22 Juni 2021 | 13:33 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kabul, Beritasatu.com- Mantan presiden Afganistan Hamid Karzai menilai Amerika Serikat (AS) telah gagal di Afganistan. Seperti Al Jazeera, Senin (21/6/2021), Karzai menyebut pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO akan ditarik sepenuhnya dari Afganistan setelah 20 tahun meninggalkan bencana.

Mantan presiden Afganistan mengatakan AS telah gagal dalam misi dua dekadenya membawa stabilitas untuk "memerangi ekstremisme" dan membawa stabilitas ke negaranya yang dilanda perang.

Dalam satu wawancara dengan The Associated Press pada Minggu (20/6), hanya beberapa minggu sebelum pasukan AS dan NATO terakhir meninggalkan Afganistan setelah hampir 20 tahun, Hamid Karzai mengatakan pasukan AS yang pergi telah meninggalkan bencana.

“Komunitas internasional datang ke sini 20 tahun yang lalu dengan tujuan yang jelas untuk memerangi ekstremisme dan membawa stabilitas tetapi ekstremisme berada pada titik tertinggi hari ini. Jadi mereka gagal,” katanya.

Karzai mengatakan warisan mereka adalah negara yang dilanda perang dalam "aib dan bencana total".

“Kami mengakui sebagai orang Afganistan semua kegagalan kami, tetapi bagaimana dengan kekuatan dan kekuatan yang lebih besar yang datang ke sini untuk tujuan itu? Di mana mereka meninggalkan kita sekarang?” dia bertanya dan menjawab: "Dalam aib dan bencana total."

Namun, Karzai, yang memiliki hubungan konflik dengan AS selama 13 tahun pemerintahannya, ingin pasukan itu pergi. Karzai mengatakan bahwa rakyat Afganistan bersatu di belakang keinginan yang luar biasa untuk perdamaian dan sekarang perlu bertanggung jawab atas masa depan mereka.

Karzai mengatakan Afganistan akan lebih baik tanpa kehadiran militer AS.

“Saya pikir kita harus membela negara kita sendiri dan menjaga hidup kita sendiri. Kehadiran mereka (telah memberi kita) apa yang kita miliki sekarang. Kami tidak ingin melanjutkan kesengsaraan dan penghinaan yang kami hadapi ini. Lebih baik bagi Afganistan jika mereka pergi,” tambahnya.

Pemerintahan Karzai mengikuti penggulingan Taliban pada tahun 2001 oleh koalisi pimpinan AS yang meluncurkan invasi untuk memburu dan menghancurkan jaringan al-Qaeda dan pemimpinnya, Osama bin Laden, yang dipersalahkan atas serangan 9/11 di AS.

