The Fed Menawarkan Jaminan pada Ekonomi Terlepas dari Inflasi

New York, Beritasatu.com - Ekonomi Amerika Serikat (AS) tetap pada lintasan positif bahkan saat menghadapi laju inflasi yang lebih tinggi, menurut pernyataan kongres yang dirilis Senin (21/6/2021) oleh gubernur Federal Reserve System (The Fed).

Gubernur The Fed Jerome Powell, dalam sambutan yang disiapkan menjelang sidang DPR pada Selasa (22/6), menegaskan kembali bahwa bank sentral akan melanjutkan sikap mendukung untuk memastikan "perbaikan berkelanjutan" sejak kedalaman pandemi Covid-19 berlanjut.

Pasar tenaga kerja telah membaik, tetapi kemajuannya "tidak merata," kata Powell, dalam sambutan yang konsisten dengan pendapatnya menanggapi pertanyaan pada konferensi pers minggu lalu.

"Kami di The Fed akan melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung ekonomi selama yang diperlukan untuk menyelesaikan pemulihan," kata Powell dalam kesaksiannya, Senin (21/6/2021).

Powell mengakui bahwa inflasi "meningkat terutama dalam beberapa bulan terakhir", sebagian karena harga minyak yang lebih tinggi dan pukulan dari gangguan rantai pasokan.

Tetapi ia menyatakan kembali bahwa harga yang lebih tinggi disebabkan oleh faktor "sementara". Ia menambahkan, "inflasi diperkirakan akan kembali ke tujuan jangka panjang kami."

Penampilan Powell di hadapan Subkomite Pemilihan DPR tentang Krisis Virus Corona datang kurang dari seminggu setelah bank sentral AS menaikkan jangka waktunya untuk menaikkan suku bunga menjadi 2023.

Komite kebijakan moneter The Fed mengatakan tidak akan mulai menarik langkah-langkah stimulus yang diterapkan pada awal pandemi sampai ada kemajuan dalam mengurangi pengangguran dan menjaga inflasi di atas 2% target.

Pada konferensi pers minggu lalu, Powell memperingatkan bahwa "pemulihan tidak lengkap" dan peningkatan berlangsung "tidak merata", dengan pekerjaan di sektor-sektor yang terpukul jauh di bawah tingkat pra-pandemi.

Pasar Reli

Sebagian besar pasar Asia rebound pada perdagangan Selasa (22/6) dari aksi jual hari sebelumnya karena kekhawatiran mereda terkait kemungkinan laju pengetatan moneter The Fed. Sementara itu, harga minyak secara singkat terdorong ke rekor tertinggi baru dalam dua tahun di atas level US$ 75 dengan optimisme atas permintaan.

Investor regional bergegas pada Senin karena mereka merenungkan proyeksi terbaru bank sentral AS

untuk menaikkan suku bunga, mengingat pemulihan ekonomi negara dan lonjakan tajam inflasi.

Kebijakan moneter yang sangat longgar oleh The Fed dan bank sentral lainnya, bersama dengan pengeluaran pemerintah yang besar, telah menjadi pilar utama reli di seluruh ekuitas global yang dinikmati sejak titik terendahnya pada April tahun lalu.

Pengamat mengatakan penurunan tajam di New York pada Jumat (18/6) sebagian besar berbalik pada awal minggu ini karena para pelaku pasar mungkin merasa mereka telah oversold. Konsensus umum masih menilai ekonomi dunia baik di jalur pemulihan dan kebijakan akomodatif akan tetap berlaku untuk saat ini.

"Gambaran yang lebih besar adalah bahwa The Fed baru saja mulai menyesuaikan sikap kebijakannya. Tingkat keseluruhan suku bunga dan likuiditas harus tetap mendukung pasar, tetapi mungkin kurang dari yang terjadi selama setahun terakhir," kata analis AXA Investment Manager Chris Iggo.

Tokyo memimpin kenaikan Asia, reli lebih dari 3%, dan hampir menghapus kerugian Senin. Sementara Sydney dan Jakarta naik lebih dari 1%. Shanghai, Seoul, Taipei, Wellington, Mumbai, Manila, Bangkok, dan Jakarta mencatat kenaikan, meski Hong Kong dan Singapura kesulitan.

London naik tipis, tetapi Paris dan Frankfurt tergelincir. "Jika ada satu hal yang telah diajarkan 15 bulan terakhir kepada kami, itu adalah kekuatan strategi membeli saat harga turun ketika bank sentral terus mengalirkan uang gratis ke dalam sistem keuangan dunia," ujar analis OANDA Jeffrey Halley. (afp/eld)

