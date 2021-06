Hampir 3.000 Migran di Meksiko Jadi Korban Penculikan dan Penyerangan

Satu keluarga migran berpose untuk swafoto saat acara "Hugs, No Walls", yang diselenggarakan oleh organisasi AS Border Network for Human Rights di tengah Rio Grande, di perbatasan antara El Paso, negara bagian Texas, Amerika Serikat dan Ciudad Juarez, negara bagian Chihuahua, Meksiko, pada Sabtu 19 Juni 2021. (Foto: AFP)