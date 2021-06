Seorang Delegasi Indonesia di Pertemuan G-20 Positif Covid-19

Rabu, 23 Juni 2021 | 20:04 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / LES

Roma, Beritasatu.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, Italia menyatakan, seorang delegasi Indonesia dari Jakarta yang menghadiri rangkaian pertemuan G-20, terkonfirmasi positif Covid-19.

Rangkaian G-20 yang digelar di kota Catania, Provinsi Sisilia, pada 22-23 Juni 2021, terdiri dari G-20 Education Ministers Meeting (pertemuan menteri pendidikan G-20), G-20 Labour and Employment Ministers Meeting (pertemuan menteri ketenagakerjaan G-20), dan G-20 Joint Meeting of Ministers Education and Ministers of Labour and Employment (pertemuan gabungan menteri pendidikan dan menteri ketenagakerjaan G20).

“Masing-masing delegasi Indonesia tiba di Catania secara terpisah dan setibanya di Catania telah menjalani rapid test (antigen) Covid-19. Dari hasil rapid test tersebut, salah seorang dari delegasi Indonesia terindikasi positif Covid-19, sementara lainnya negatif,” sebut siaran pers KBRI Roma, Rabu (23/6/2021).

Disebutkan, sesuai ketentuan yang berlaku maka telah dilakukan tes molekuler (swab test) pada Senin (21/6/2021) kepada seorang delegasi Indonesia tersebut. Hasil swab test yang diterima hari Senin malam mengonfirmasi yang bersangkutan positif Covid-19.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Selasa (22/6/2021), Dinas Kesehatan Provinsi (Azienda Sanitaria Provincia/ASP) Catania telah melakukan tes molekuler (swab test) kepada 6 delegasi Indonesia kategori kontak dekat (close contact) dengan 1 delegasi yang terkonfirmasi Covid-19. Keenam delegasi itu terdiri dari 3 delegasi dari Jakarta dan 3 delegasi dari KBRI Roma.

“Hasil swab test untuk keenam orang tersebut adalah negatif Covid-19,” sebut siaran pers KBRI Roma.

Menurut keterangan dokter Italia yang memeriksa 1 delegasi WNI terkonfirmasi Covid-19, kondisinya baik dan stabil. Delegasi WNI itu diminta tetap melakukan isolasi mandiri (isoman) di hotel tempat tinggal selama 10 hari. Swab test kedua akan dilakukan pada hari ke-11 isoman.

Terkait dengan hal ini, KBRI Roma telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan bantuan serta pendampingan, dan tetap memantau perkembangan yang ada.

Catania terletak sekitar 800 km dari Roma yaitu berada di Pulau Sisilia (Regio Sicilia) yang terpisah laut dari pulau lainnya. Jarak dari Roma ke Catania dapat ditempuh selama 1 jam 15 menit perjalanan udara atau sekitar 11 jam perjalanan darat melewati penyeberangan kapal feri dari pelabuhan Calabria ke pelabuhan Messina (di Pulau Sisilia).

Sumber: Investor Daily