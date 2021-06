Korut Tolak Tawaran Pertemuan Utusan AS

Kamis, 24 Juni 2021 | 08:52 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Presiden AS Donald Trump (kiri) bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hotel Sofitel Legend Metropole, Hanoi, Vietnam, 27 Februari 2019. (Foto: AFP)

Pyongyang, Beritasatu.com- Korea Utara (Korut) menolak tawaran utusan AS untuk bertemu “di mana saja, kapan saja” dengan utusan Amerika Serikat (AS). Pada Rabu (23/6/2021), Korean Central New Agency (KCNA) mengutip pernyataan itu dari Menteri Luar Negeri Korut, Ri Son Gwon yang menolak tawaran perundingan ulang.

Dengan tegas, seperti dilaporkan RT, Ri menyatakan bahwa Korut bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan kontak dengan AS. Dia menambahkan bahwa negosiasi saat ini hanya akan “memakan waktu yang berharga.”

Komentar menteri tersebut mengikuti pernyataan serupa dari Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara, pada Selasa (22/6). Kim, yang merupakan wakil direktur departemen Komite Sentral Partai Pekerja Korea (WPK), memperingatkan bahwa harapan palsu dari AS bisa saja “menjatuhkan mereka ke dalam kekecewaan yang lebih besar.”

Sementara itu, utusan khusus pemerintah AS untuk Korea Utara, Sung Kim, menyatakan harapan bahwa Pyongyang akan menanggapi positif terhadap upaya AS.

Pada Senin, Sung mengaku telah menawarkan untuk bertemu dengan pejabat Pyongyang “di mana saja, kapan saja” untuk memulai kembali negosiasi antara kedua negara “tanpa prasyarat.”

Namun, pernyataan utusan itu dikaitkan dengan peringatan bahwa, sampai pembicaraan dilanjutkan, Washington akan terus memberlakukan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)terhadap negara Asia itu.

Penasihat Keamanan Nasional Presiden Joe Biden Jake Sullivan telah mengindikasikan bahwa Gedung Putih berharap pernyataan dari Kim Jong-un pada konferensi politik pekan lalu akan mengarah pada dimulainya kembali pembicaraan nuklir. Sebelumnya, pemimpin Korea Utara itu mengatakan kepada para pejabat untuk bersiap untuk terlibat dalam lebih banyak dialog.

Pembicaraan nuklir antara AS dan Korea Utara terhenti setelah Kim Jong-un dan Donald Trump gagal mencapai kesepakatan mengenai pelonggaran sanksi Amerika sebagai imbalan atas kemajuan Pyongyang dalam denuklirisasi.

Sumber: BeritaSatu.com