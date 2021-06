New York Cabut Status Darurat Covid-19

Kamis, 24 Juni 2021 | 15:10 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Seorang pria bermasker menghentikan taksi di Times Square di tengah pandemi Covid-19 pada 30 April 2020 di New York City, AS. (Foto: AFP/Getty Images)

New York, Beritasatu.com- Otoritas Kota New York di Amerika Serikat (AS) mencabut status darurat bencana Covid-19 di seluruh negara bagian pada Kamis (24/6/2021). Seperti dilaporkan Xinhua, pengumuman itu disampaikan Gubernur Negara Bagian New York,Andrew Cuomo.

Cuomo mengatakan darurat bencana di seluruh negara bagian berakhir pada Kamis berkat kemajuan substansial yang dicapai dalam memerangi pandemi Covid-19. Sebelumnya, New York mengumumkan keadaan darurat pada awal Maret 2020 untuk menahan penyebaran virus corona.

"New York berubah dari salah satu tingkat infeksi terburuk ke tingkat infeksi terendah di negara ini, dan itu semua karena upaya warga New York yang cerdas, bersatu, dan melakukan apa yang perlu mereka lakukan selama pandemi ini," puji Cuomo.

Pada Rabu, Negara Bagian New York memiliki tingkat positif 0,34% dalam pengujian Covid-19 dengan 474 pasien Covid-19 dirawat di rumah sakit dan 104 orang di unit perawatan intensif.

New York melaporkan 42.942 kematian akumulatif dari pandemi pada hari Rabu dengan 71,2 persen penduduk diberikan setidaknya satu dosis vaksin Covid-19.

Namun, panduan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Federal (CDC) akan tetap berlaku, yang mencakup masker untuk individu yang tidak divaksinasi, serta semua pengendara angkutan umum dan dalam pengaturan tertentu, seperti perawatan kesehatan, panti jompo, fasilitas pemasyarakatan, dan tempat penampungan tunawisma.

