Soal Penyitaan Situs Internet Iran, AS Dinilai Berlebihan

Jumat, 25 Juni 2021 | 10:17 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Teheran, Beritasatu.com- Penyitaan 36 situs internet Iran oleh Amerika Serikat (AS) dinilai analis terlalu berlebihan dan berpandangan sempit. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Kamis (24/6/2021), langkah sepihak lain AS sekali lagi telah membuat kehidupan di Iran menjadi lebih buruk.

Secara mengejutkan pada Rabu (23/6), Departemen Kehakiman AS menyita 36 situs internet dengan tautan ke negara Iran karena terlibat dalam "kampanye disinformasi dan operasi pengaruh yang memfitnah".

Langkah itu awalnya menimbulkan kecurigaan peretasan sejak penafian yang menyatakan "situs web ini telah disita" disertai teks Arab alih-alih bahasa Farsi. Sementara juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menolak berkomentar, sehingga menunjukkan bahwa pejabat AS yang bekerja di Iran kemungkinan tidak ada di lingkaran sana.

Penyitaan itu terjadi ketika Iran dan kekuatan dunia – termasuk AS – diharapkan segera memulai putaran ketujuh dan mungkin negosiasi terakhir di Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan AS pada 2018.

Sanksi yang dijatuhkan AS sejak itu telah menyebabkan inflasi dan pengangguran yang merajalela di tengah pandemi Covid-19 paling mematikan di Timur Tengah.

Departemen Kehakiman akhirnya menyatakan tiga dari domain yang disita milik kelompok Irak Kataeb Hezbollah. Sementara sisanya, termasuk outlet Yaman, Palestina, dan Bahrain dalam bahasa Inggris dan Arab, dipegang oleh Persatuan Radio dan Televisi Islam Iran, yang dilaporkan dijalankan oleh Islamic Radio and Television Union.

Situs internet yang disita milik outlet dari apa yang disebut "poros perlawanan" yang didukung Iran di seluruh kawasan untuk melawan pengaruh AS dan saingan regional seperti Israel dan Arab Saudi.

AS memasukkan mereka ke daftar hitam dengan sebutan yang terkait dengan "terorisme”. AS menyatakan perusahaan-perusahaan Amerika tidak diizinkan untuk memberikan domain .com dan .net tanpa izin khusus dari Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Langkah itu menuai kritik cepat dari pejabat Iran dan saluran terbatas, termasuk Press TV, saluran penyiaran Inggris utama televisi yang dikelola pemerintah Iran.

Kementerian luar negeri Iran menyebut penyitaan itu sebagai contoh "upaya sistematis untuk mendistorsi kebebasan berbicara di tingkat global dan membungkam suara-suara independen di media". Kementerian menambahkan bahwa Iran akan memproses masalah ini melalui jalur hukum.

Sumber: BeritaSatu.com