Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah IOI 2022

Penyerahan bendera tuan rumah International Olympiad in Informatics (IOI) ke-34 dilakukan Menteri Negara untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja Singapura Gan Siow Huang kepada Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo di Hotel Orchard, Singapura, Sabtu, 26 Juni 2021. (Foto: KBRI Singapura)

Singapura, Beritasatu.com- Indonesia menerima bendera penyelenggaraan International Olympiad in Informatics (IOI) 2022 dari tuan rumah sebelumnya Singapura, Sabtu (26/6/2021). Tahun 2022, kompetisi ilmu komputer internasional ini akan digelar di Yogyakarta.

Selain akan menjadi ajang pertemuan anak-anak sekolah menengah atas dari seluruh dunia untuk mengikuti kompetisi ilmu komputer, Indonesia ingin mengajak anak-anak muda seluruh dunia melihat keindahan Indonesia.

Penyerahan bendera tuan rumah IOI ke-34 dilakukan Menteri Negara untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja Singapura Gan Siow Huang kepada Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo di Hotel Orchard. Menteri Gan didampingi Rektor National University of Singapore Prof. Tan Eng Chye, sementara Dubes Tommy didampingi Atase Pendidikan dan Kebudayaan Veronica Enda Wulandari.

“Saya mengucapkan selamat kepada Singapura yang bisa menjadi tuan rumah IOI yang baik di tengah pandemi Covid-19. Ini sekali lagi menunjukkan kemampuan Singapura untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban mengendalikan Covid-19

dan tetap mempertahankan pendidikan bagi anak-anak muda dalam persiapan menghadapi masa depan mereka,” kata Dubes Tommy.

Belajar dari pengalaman Singapura, menurut Tommy, Indonesia sudah mulai mempersiapkan penyelenggaraan IOI tahun depan. Setidaknya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah membentuk panitia Pelaksana

dan menetapkan Yogyakarta sebagai kota penyelenggara.

“Tentu kita berharap kondisi Covid-19 tahun depan akan lebih baik. Kalau kompetisi bisa dilakukan secara tatap muka, maka Indonesia bukan hanya ingin mengajak anak-anak sekolah menengah atas dari seluruh dunia untuk saling adu keterampilan dan kecerdasan, tetapi kami ingin memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan Indonesia,” kata Tommy.

Mengutip semangat Olimpiade yang dicetuskan Pierre de Coubertin, Dubes Tommy menyampaikan, lebih dari sekadar urusan menang atau kalah, yang lebih penting adalah keikutsertaan.

“Dalam IOI ini bahkan lebih penting membangun persahabatan dan networking,” ujar Tommy.

Dubes Tommy menambahkan, bagi Indonesia penyelenggaraan IOI diharapkan ikut membantu merumuskan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2045. Selain itu, menginspirasi pelajar Indonesia dalam menguasai computational thinking hingga

akhirnya, menciptakan calon pemimpin Indonesia dalam transformasi digital yang tetap bersandar pada sejarah bangsa.

Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ainun Na’im mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa agar pandemi Covid-19 segera usai, sehingga penyelenggaraan IOI tahun 2022 dapat dilaksanakan secara luring.

“Dengan begitu, seluruh peserta dari seluruh penjuru dunia akan dapat menikmati keindahan Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Ainun Na’im dalam sambutannya secara virtual.

“IOI bukan lagi baru untuk Indonesia, karena Indonesia berpartisipasi pada kompetisi ini sejak tahun 1995 dan membantu menciptakan kemampuan literasi dan numerasi (computational thinking) bagi anak-anak di Indonesia agar dapat bersaing

di ajang Internasional,” tambah Ainun Na’im.

Dalam acara serah terima yang diselenggarakan secara luring dan terbatas, dari pihak Singapura hadir Menteri Negara Singapura (Minister of State) untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ketenagakerjaan, Gan Siow Huang,

Presiden National University of Singapore (NUS), Prof. Tan Eng Chye, Dekan NUS School of Computing, Prof. Mohan Kankanhalli, dan Ketua Kehormatan IOI 2021, Prof. Bernard Tan.

