Bikin Jutaan Warga AS Kecanduan Opioid, Johnson & Johnson Dijatuhi Sanksi Rp 3,1 Triliun

Minggu, 27 Juni 2021 | 13:43 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New York, Beritasatu.com- Perusahaan farmasi Johnson & Johnson akan membayar sanksi senilai US$ 230 juta atau Rp 3,1 triliun dalam kasus opioid New York. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Sabtu (26/6/2021), produk perusahaan Johnson & Johnson itu mendorong epidemi opioid yang mematikan.

Jaksa Agung Letitia James mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “epidemi opioid telah mendatangkan malapetaka pada komunitas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negara bagian New York dan seluruh negeri, membuat jutaan orang masih kecanduan opioid berbahaya dan mematikan.

“Johnson & Johnson membantu menyulut api ini, tetapi hari ini mereka berkomitmen untuk meninggalkan bisnis opioid – tidak hanya di New York, tetapi di seluruh negeri. Opioid tidak akan lagi diproduksi atau dijual di Amerika Serikat oleh J&J,” kata James.

“Kami juga memberikan hingga US$ 230 juta untuk mendanai upaya pencegahan, pengobatan, dan pendidikan opioid di seluruh negara bagian New York,” katanya.

Kesepakatan itu melibatkan gugatan yang diajukan oleh James pada 2019 dan mengeluarkan Johnson & Johnson dari persidangan yang dijadwalkan akan dimulai minggu depan di Long Island.

Kesepakatan tersebut adalah bagian dari serangkaian litigasi atas epidemi yang terkait dengan hampir 500.000 kematian selama dua puluh tahun terakhir.

Dalam pernyataan sendiri pada hari Sabtu, Johnson & Johnson meremehkan pengumuman jaksa agung. Dikatakan penyelesaian itu melibatkan dua resep obat penghilang rasa sakit - yang dikembangkan oleh anak perusahaan dan menguasai kurang dari 1 persen pasar - yang sudah tidak lagi dijual di AS.

Penyelesaian itu “bukan pengakuan tanggung jawab atau kesalahan oleh perusahaan”, kata Johnson & Johnson. Perusahaan menambahkan bahwa tindakannya "yang berkaitan dengan pemasaran dan promosi obat nyeri resep penting adalah tepat dan bertanggung jawab".

Perusahaan juga menyatakan penyelesaian itu konsisten dengan perjanjian sebelumnya untuk membayar US$5 miliar (Rp 75 triliun) untuk menyelesaikan klaim opioid oleh negara bagian, kota, kabupaten, dan pemerintah suku secara nasional.

Perusahaan perawatan kesehatan dan distributor obat terbesar AS yakni AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health Inc dan McKesson Corp – telah mengusulkan pembayaran gabungan US$26 miliar (Rp 375 triliun) untuk mengakhiri ribuan tuntutan hukum opioid.

Uji coba opioid hari Selasa adalah salah satu dari beberapa yang dijadwalkan untuk tahun ini, dengan yang lain sedang berlangsung di California dan Virginia Barat.

Virginia Barat memiliki tingkat overdosis opioid fatal tertinggi di negara itu. Overdosis telah melonjak sejak awal 2000-an, ketika produsen obat resep seperti oxycodone dan hydrocodone menggenjot penjualan melalui apotek dan dokter dengan sedikit kontrol.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS menyatakan hampir 500.000 orang meninggal karena overdosis opioid dari 1999 hingga 2019.

Sumber: BeritaSatu.com