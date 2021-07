Gates Foundation Janjikan Rp 30,6 Triliun untuk Kesetaraan Gender

Kamis, 1 Juli 2021 | 17:32 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Yayasan Bill and Melinda Gates telah menjanjikan US$ 2,1 miliar (Rp 30,6 triliun) selama lima tahun ke depan untuk membantu memajukan kesetaraan gender di seluruh dunia. Seperti dilaporkan phys.org, Rabu (30/6/2021), komitmen tersebut diumumkan saat Forum Kesetaraan Generasi Perempuan PBB di Paris, Prancis.

Saat acara pembukaan forum Rabu, investasi baru investasi baru senilai US$ 40 miliar (Rp 584 triliun) yang menguntungkan perempuan dan anak perempuan diumumkan, termasuk komitmen US$ 2,1 miliar dari Gates Foundation, US$ 420 juta (Rp 6,1 triliun) dari Ford Foundation dan investasi dari Bank Dunia untuk program kesetaraan gender di 12 negara Afrika.

Pada Rabu, Gates Foundation menyatakan komitmen dana itu dimaksudkan untuk memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan, memperkuat kesehatan perempuan dan anak perempuan dan keluarga berencana, dan mempercepat kepemimpinan perempuan.

“Dunia telah berjuang untuk kesetaraan gender selama beberapa dekade, tetapi kemajuannya lambat. Sekarang adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali sebuah gerakan dan memberikan perubahan nyata,” kata Melinda French Gates, co-chair Gates Foundation.

BACA JUGA Perusahaan Bill Gates Transfer Rp 26 Triliun ke Melinda

Janji US$ 2,1 miliar dari Gates Foundation mencakup US$ 650 juta (Rp 9,49 triliun) untuk inisiatif pemberdayaan ekonomi, US$ 1,4 miliar (Rp 20,4 triliun) untuk keluarga berencana dan kesehatan dan US$ 100 juta (Rp 1,46 triliun) untuk mempercepat inklusi perempuan dalam peran kepemimpinan, kata organisasi itu.

Forum Kesetaraan Generasi, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah Prancis dan Meksiko, berlangsung dari Rabu hingga Jumat dan mewakili pertama kalinya dalam 25 tahun para advokat, pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan mitra sektor swasta berkumpul untuk mengumumkan janji dan tindakan kebijakan khusus untuk memajukan kepentingan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.

Pertemuan terakhir adalah Konferensi Dunia Keempat PBB tentang Perempuan, yang diadakan di Beijing pada tahun 1995 dan dihadiri oleh ribuan aktivis.

BACA JUGA Estimasi Kekayaan Pasangan Bill Gates dan Melinda Capai Rp 1.877 T

Dari konferensi itu muncul Deklarasi Beijing dan Platform Aksi, yang masih dipandang sebagai “dokumen kebijakan global utama tentang kesetaraan gender”, menurut UN Women, dan telah diadopsi oleh 189 negara di dunia.

Sekitar 40.000 peserta diperkirakan akan menghadiri Forum Kesetaraan Generasi, yang diadakan secara virtual karena pandemi virus corona yang sedang berlangsung.

Melinda French Gates adalah salah satu pembicara utama forum. Bulan lalu, Melinda dan suaminya, Bill Gates, mengumumkan bahwa perceraian setelah 27 tahun menikah.

Sumber: BeritaSatu.com