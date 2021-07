Bertolak ke Belanda, Menlu Temui Ratu Maxima dan PM Mark Rutte

Kamis, 1 Juli 2021 | 21:32 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Belanda dalam kunjungannya ke Den Haag. Menlu melakukan pembicaraan dengan Ratu Maxima, Perdana Menteri Mark Rutte, dan Menlu Sigrid Kaag.

BACA JUGA Saat Pertemuan G20, Menlu RI Soroti Dampak Pandemi pada Afrika

Pertemuan Menlu Retno dan Ratu Maxima dalam kapasitas ratu sebagai penasihat khusus sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai isu financial inclusion dan honorary president of G20 Global Partnership for Financial Inclusion.

“Dalam pertemuan dengan Ratu Maxima, pembicaraan terfokus pada isu financial inclusion. Saya sampaikan perkembangan Indonesia dalam isu financial inclusion bahwa sepanjang tahun 2020, Indonesia telah mencapai kemajuan inklusivitas keuangan,” kata Retno dalam pernyataan kepada pers secara virtual dari Belanda, Kamis (1/6/2021).

Kepada Ratu Maxima, Retno menyampaikan indeks inklusivitas keuangan Indonesia telah mencapai 81% pada 2020 dibandingkan 76% pada 2019. Menlu juga menyampaikan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019 yang terus mengalami kemajuan. Capaian tersebut diakui oleh Ratu Belanda dan dianggap sebagai model untuk dapat dibagi pengalamannya dengan negara lain.

“Secara khusus kita membahas mengenai peran perempuan dalam ekonomi. Perhatian perlu diberikan bagi perempuan dalam isu financial inclusion dan juga digital ekonomi,” kata Retno.

BACA JUGA Menlu Minta Korsel Perkuat Perlindungan untuk 5.950 ABK WNI

Terkait pertemuan dengan PM Rutte, Menlu Retno menyatakan pembicaraan dilakukan untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Belanda sebagai salah satu mitra ekonomi Indonesia terpenting di Uni Eropa (UE).

“Untuk perdagangan pada 2019, Belanda adalah negara tujuan ekspor RI terbesar di Eropa dengan nilai sekitar US$ 3,2 miliar (Rp 46,4 triliun),” kata Retno.

Retno menyebut pada 2020 saat pandemi, Belanda menjadi tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia di Eropa dengan nilai US$ 3,1 miliar (Rp 44,9 triliun). Sedangkan, dalam investasi pada 2019, Belanda merupakan investor terbesar dari Eropa dengan 1.346 proyek senilai US$ 2,6 miliar.

“Tahun 2020 saat pandemi, Belanda menjadi investor kedua terbesar setelah Swiss dengan nilai US$ 1,4 miliar (Rp 20,3 triliun),” ujar Retno.

BACA JUGA Menlu Singapura: Progres Myanmar Atasi Krisis Mengecewakan

Sumber: BeritaSatu.com