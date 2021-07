Menlu: Belanda dan AS Akan Kirim 3 Juta Vaksin Covid-19

Kamis, 1 Juli 2021 | 22:09 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan upaya diplomasi vaksin dengan sejumlah negara dalam lawatannya ke Eropa. Retno berhasil mengamankan bantuan dari Belanda dan Amerika Serikat (AS) masing-masing sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi.

Perjalanan Retno ke luar negeri dilakukan dalam konteks menghadiri pertemuan G20 dan pertemuan bilateral di sela-sela forum G20, serta kunjungan ke Belanda. Retno, yang saat ini berada di Den Haag, melakukan pembicaraan dengan Menlu Belanda, Sigrid Kaag.

BACA JUGA Bertolak ke Belanda, Menlu Temui Ratu Maxima dan PM Mark Rutte

“Di dalam pembicaraan saya dengan Menlu Belanda, salah satu hasil yang konkret adalah keputusan pemerintah Belanda untuk memberikan bantuan vaksin ke Indonesia sebesar 3 juta vaksin jadi,” kata Retno dalam pernyataan pers secara virtual dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Den Haag, Kamis (1/7/2021).

Retno mengatakan, pengiriman dari Belanda akan dilakukan secepatnya. Dia menambahkan pertemuan bilateral dengan Menlu Kaag maupun Perdana Menteri (PM) Mark Rutte juga dijajaki kemungkinan kerja sama serupa untuk obat-obatan terapeutik.

“Tentunya pembicaraan terkait dengan kerja sama kesehatan saya lakukan dengan terus berkoordinasi dengan menteri kesehatan Indonesia,” ujar Retno.

BACA JUGA Wamenlu Sebut Jepang Akan Kembali Kirim Vaksin Astrazeneca untuk Indonesia

Terkait vaksin dari AS, Retno juga bertemu dengan Menlu AS Antony Blinken dimana dicapai komitmen bantuan vaksin jadi Moderna sebanyak 3 juta dosis. “Pemberian emergency use authorization sedang dalam proses oleh BPOM dan sebagai informasi, besok saya akan menerima telepon dari National Security Adviser AS Jake Sullivan,” kata Retno.

Komitmen bantuan vaksin lainnya juga disampaikan oleh Inggris dalam pertemuan bilateral antara Menlu Retno dan Menlu Inggris Dominic Raab di sela-sela G20. Inggris berkomitmen memberikan bantuan vaksin jadi, namun belum disebutkan jumlah dan waktu pengirimannya.

“Detail dan waktu pengirimannya sedang dibahas lebih lanjut,” ujar Retno.

BACA JUGA Saat Pertemuan G20, Menlu RI Soroti Dampak Pandemi pada Afrika

Retno juga mengajukan bantuan kepada Menlu India S Jaishankar agar bisa memberikan izin ekspor bagi salah satu obat terapeutik yang saat ini sedang diperlukan oleh Indonesia. Menurut Retno, dirinya kembali berkomunikasi dengan Menlu India hari ini untuk menindaklanjuti pembicaraan di Bali pada 28 Juni 2021.

“Dari pertemuan saya dengan Menlu India, beliau berjanji akan membantu Indonesia. Tim kami dan tim Pak Menkes terus koordinasi dan kita juga melakukan koordinasi dengan perwakilan-perwakilan kita di India mengenai permintaan ini,” kata Retno.

Retno juga menyinggung bantuan vaksin dari Jepang yang telah tiba di Jakarta hari ini untuk pengiriman pertama sebanyak 998.400 dosis. Pengiriman kedua disampaikan oleh Jepang, akan dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama.

Sumber: BeritaSatu.com