Malaysia Gagal Tangani Kejahatan Perdagangan Manusia

Sabtu, 3 Juli 2021

Oleh : Unggul Wirawan

Kuala Lumpur, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) menilai Malaysia gagal menangani kasus perdagangan manusia yang kerap berbentuk kerja paksa. Seperti dilaporkan Reuters, Jumat (2/7//2021), hal itu diungkap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam laporan Trafficking in Persons (TIP).

AS menempatkan Malaysia ke Tingkat 3 dalam laporan Trafficking in Persons (TIP) yang diawasi ketat tahun 2021 karena terus menggabungkan kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Malaysia dinilai tidak secara memadai menangani atau secara kriminal mengejar tuduhan yang kredibel tentang perdagangan tenaga kerja.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia belum berkomentar secara terbuka mengenai laporan tersebut dan tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters pada hari Jumat (2/7).

Dalam telekonferensi dengan wartawan, Penjabat Direktur kantor perdagangan Departemen Luar Negeri AS Kari Johnstone mengatakan sebagian besar korban perdagangan di Malaysia adalah pekerja migran, yang diperkirakan ada 2 juta yang didokumentasikan, dan lebih banyak lagi yang tidak berdokumen.

“Sektor-sektor yang paling sering kita lihat adalah kerja paksa – yang merupakan bentuk utama kejahatan di Malaysia – termasuk di perkebunan kelapa sawit dan pertanian, di lokasi konstruksi, di industri elektronik, garmen dan produk karet,” kata Johnstone.

Penurunan peringkat terjadi setelah serangkaian keluhan oleh kelompok hak asasi dan otoritas AS atas dugaan eksploitasi pekerja migran di perkebunan dan pabrik.

Negara tetangga Thailand diturunkan ke Daftar Pantauan Tingkat 2 dalam laporan tersebut, yang menemukan tingginya jumlah korban perdagangan manusia yang menjadi sasaran kerja paksa di industri perikanan dan pertanian.

"Korban perdagangan orang juga menjadi sasaran perdagangan seks di rumah bordil, panti pijat, bar, ruang karaoke, hotel dan tempat tinggal pribadi," kata Johnstone.

Kementerian luar negeri Thailand menyebut penurunan peringkat itu mengecewakan dan menyatakan laporan itu tidak cukup mencerminkan upaya dan kemajuan signifikan yang telah dibuat untuk memerangi perdagangan manusia.

Dikatakan telah mengambil beberapa langkah, termasuk memberi pekerja dari Kamboja, Laos, dan Myanmar perpanjangan waktu tinggal selama krisis virus corona.

"Laporan TIP, bagaimanapun, secara sepihak membuat evaluasi dari pandangan AS sendiri dan sama sekali tidak mewakili standar internasional apa pun," kata kementerian itu dalam satu pernyataan.

Thailand telah menghadapi kritik dari kelompok hak asasi dalam beberapa bulan terakhir atas kebijakan penahanan Covid-19 "gelembung dan segel" yang melarang pekerja migran di pabrik dan lokasi konstruksi meninggalkan tempat kerja mereka selama wabah.

